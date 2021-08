Caso Activision Blizzard, la compagnia si “spacca”: ecco cosa cambierà

Da giorni sta tenendo banco il grave caso giuridico relativo alle molestie scoppiato in Activision Blizzard.

Lo Stato della California ha infatti deciso di mettere alla sbarra la compagnia di Overwatch dopo alcuni, presunti numerosi episodi che avrebbero coinvolto vari esponenti interni dell’azienda.

A fronte delle gravi accuse Blizzard aveva replicato con una risposta che aveva però dato adito ad altre reazioni da parte dei dipendenti.

A intervenire sulla questione è stato anche Phil Spencer, capo della divisione Xbox di Microsoft, con un appello rivolto alle donne dell’industria.

BREAKING: Blizzard president J. Allen Brack is leaving the company, Activision Blizzard just told staff. Jen Oneal and Mike Ybarra will take over as "co-leaders of Blizzard."

Filed to Bloomberg Terminal, story will be live shortly

— Jason Schreier (@jasonschreier) August 3, 2021