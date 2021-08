Overwatch, un amato eroe cambia nome dopo il caso Activision Blizzard

Lo scandalo avvenuto in Activision Blizzard ha colpito inevitabilmente anche Overwatch, dato che il nome di uno degli eroi più amati del gioco era stato ispirato da uno dei suoi dipendenti, oggi accusato nel celebre caso che ha travolto la compagnia.

Si tratta di Jesse McCree, il popolare personaggio di Overwatch ispirato dall’omonimo level designer, che appena pochi giorni fa ha lasciato ufficialmente Activision Blizzard dopo le accuse di molestie.

Insieme a lui hanno recentemente lasciato anche il game director di Diablo IV e un designer di World of Warcraft, come confermato dalla stessa azienda.

Dopo le accuse, il CEO Bobby Kotick ha promesso pubblicamente che la compagnia sarebbe diventata un esempio di inclusione: quella di Overwatch sembrerebbe dunque essere una delle prime mosse per prendere le distanze.

L’account Twitter ufficiale di Overwatch ha voluto comunicare con i propri fan la decisione presa (via GamesRadar+): pur non spiegando direttamente cosa abbia portato il team a prendere questa scelta, sembra evidente il collegamento con lo scandalo e l’allontanamento del designer da Activision Blizzard.

A message from the Overwatch team. pic.twitter.com/2W3AV7Pv6X — Overwatch (@PlayOverwatch) August 26, 2021

«Abbiamo costruito l’universo di Overwatch intorno all’idea che l’inclusività, la giustizia e la speranza sono le basi per un futuro migliore. Sono centrali per il gioco e per il team di Overwatch. Mentre continueremo a discutere sul modo migliore per essere all’altezza dei nostri valori e di dimostrare il nostro impegno sul creare un gioco che li rifletta, riteniamo sia necessario cambiare il nome dell’eroe attualmente conosciuto come McCree in qualcosa che rappresenti meglio quello che Overwatch sostiene».

Ricordiamo che il nome di McCree fu ispirato proprio dal designer oggi accusato di molestie: sembra dunque evidente che il team di Overwatch voglia distanziarsi da tali comportamenti, arrivando a cambiare il nome di uno dei personaggi più amati.

Gli sviluppatori hanno anche annunciato che, a causa di questa novità, è stato rimandato un arco narrativo che avrebbe riguardato proprio l’eroe di Overwatch, che adesso sarà svelato soltanto verso la fine dell’anno: non è stato però ancora dichiarato quale sarà il nuovo nome del personaggio giocabile.

Il team ha anche promesso che d’ora in poi non userà più il nome dei suoi impiegati per rappresentare gli eroi di Overwatch e che presterà maggiore attenzione sui riferimenti al mondo reale per i contenuti futuri del gioco.

Ricordiamo che attualmente negli studi di Activision Blizzard è in lavorazione anche Overwatch 2, misteriosamente assente dalla BlizzCon di quest’anno.

Nel frattempo, dopo il caso che ha travolto il gigante videoludico, Activision Blizzard si è «spaccata» per garantire un luogo di lavoro più sicuro.

La situazione si è infatti fatta talmente pesante da aver costretto i dipendenti a uno sciopero, per fare sentire le proprie richieste.