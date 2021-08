Call of Duty Warzone svelerà il nuovo COD: trailer ufficiale per Vanguard

Aggiornamento 19:45 – Activision e Sledgehammer Games hanno rotto gli indugi e pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di Call of Duty Vanguard.

Il gioco sarà presentato ufficialmente giovedì 19 agosto, alle ore 19:30, nel corso di un evento di Warzone chiamato Battaglia di Verdansk.

In aggiunta, saranno forniti doppi punti esperienza, doppi punti esperienza per armi e doppi punti esperienza sul battle pass prima dell’inizio della battaglia, tra le ore 18:30 e le 19:29, in ogni playlist.

Questo il primo trailer di Call of Duty Vanguard:

News originale – Il reveal del nuovo Call of Duty è ormai imminente, anche se Activision non ha ancora fornito le coordinate di come e quando si verificherà.

Un indizio su quando arriverà la presentazione dell’erede di Call of Duty Black Ops Cold War è giunto a sorpresa su PlayStation Store.

A quanto pare, l’annuncio sarà fornito tramite Call of Duty Warzone, che si è reso già protagonista di un divertente teaser in questi giorni.

Non è una grossa sorpresa che il battle royale venga usato come piattaforma per la presentazione, se consideriamo che esso stesso cambierà fortemente e a breve di conseguenza.

BREAKING: PlayStation Store (and PS App) has updated early and confirmed world reveal of Call of Duty: Vanguard is set for August 19 at 10:30am PT in Warzone. pic.twitter.com/oj0xdC4yR2 — CharlieIntel – Call of Duty News (@charlieINTEL) August 16, 2021

A fugare ogni dubbio ci ha pensato un’immagine promozionale comparsa su PlayStation Store, dove viene fatto il nome del prossimo COD e fornito il giorno del reveal.

Il “worldwide reveal” di Call of Duty Vanguard, così viene chiamato ormai ufficialmente il gioco, sarà fissato alle nostre ore 19:30 di giovedì 19 agosto.

Questo annuncio verrà fatto tramite Call of Duty Warzone, viene confermato nella pubblicità avvistata su PlayStation Store.

Il riquadro promozionale con il titolo di Vanguard, e data e orario della sua presentazione, è presumibilmente spuntato su PlayStation Store con troppo anticipo.

Tuttavia, visti i tempi evidentemente maturi, è plausibile che nel giro di poche ore Activision confermi queste coordinate.

Come riporta VGC, secondo l’insider Tom Henderson, sarebbe in calendario già per il 27-29 agosto un test alpha e il 10-12 settembre una beta esclusiva PlayStation.

Una beta aperta a tutte le piattaforme verrebbe messa in programmazione invece per il 16-20 settembre, con un’uscita completa per l’autunno per il successore di Call of Duty Black Ops Cold War.

A quel punto, Warzone si preparerebbe a ricevere il più grande refresh nella sua pur giovane storia, come svelato in un attendibile report.

Curiosamente, questo aggiornamento cestinerebbe di fatto nel giro di pochissimi mesi quello implementato con notevole ritardo per Cold War.

Il tutto a margine dell’uscita della Stagione 5, che ha portato in dote novità significative ma non stravolgimenti della mappa.