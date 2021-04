Il trailer della Stagione 3 di Call of Duty svela il destino di Verdansk?

Da poco è apparso online un trailer della Stagione 3 di Call of Duty Black Ops: Cold War, il quale conferma ciò che gli appassionati della serie di sparatutto avevano già intuito da tempo.

Woods e il suo equipaggio si stanno dirigendo a Verdansk per salvare Adler, collegando quindi ufficialmente il gioco a Call of Duty: Warzone, il battle royale dedicato alla saga di FPS (divenuto in breve tempo un vero e proprio fenomeno di massa).

Poco sotto, il trailer in questione:

“Intel points to Verdansk."

After following Stitch’s trail to the cartel operation in Laos, Woods and his squad gear up to bring Adler home.#SeasonThree pic.twitter.com/63ihpIR74q

— Treyarch Studios (@Treyarch) April 15, 2021