Call of Duty Warzone, la Stagione 5 è disponibile: ecco cosa cambia

Dopo aver dovuto aspettare un leggero rinvio, la Stagione 5 di Call of Duty Warzone è finalmente disponibile: questo significa che da adesso gli utenti potranno scaricare l’ultima patch e divertirsi con le ultime novità.

Naturalmente questo vuol dire che anche Call of Duty Black Ops Cold War si è aggiornato, portando con sé nuovi operatori, battle pass e ulteriori novità.

Al momento non sono però state svelate le anticipate novità per fermare i cheater: è possibile che al team di sviluppo serva più tempo per implementare le eventuali modifiche previste.

Inoltre, non vi è ancora alcuna notizia per la versione next-gen che sembrava imminente: i precedenti leak ritenevano che avrebbe dovuto essere annunciata tra le note della patch di questa stagione.

Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Raven Software ha comunicato ufficialmente a tutti gli utenti tutte le novità in arrivo sulla Stagione 5 di Call of Duty Warzone.

La nu0va playlist vedrà l’introduzione di Rebirth Island – Mini Royale – Trios, mentre sarà invece rimossa Verdansk – LTM – Payload dalle selezioni.

Verrà inoltre introdotto un nuovo Battle Pass con 100 tier da raggiungere, che includeranno nuove skin, armi e tanto altro ancora: inoltre i giocatori che sceglieranno di acquistarlo entro le prime due settimane riceveranno la skin leggendaria Kyubi per il nuovo operatore Kitsune.

Anche le mappe riceveranno alcuni importanti aggiornamenti: sarà infatti disponibile il nuovo Gulag intitolato Rush, basato sulla classica mappa di Call of Duty Black Ops II.

Inoltre ci saranno nuovi punti di interesse su Verdansk, tra cui le stazioni mobili di broadcast alle quali bisognerà avvicinarsi ed un altro misterioso elemento, del quale probabilmente i giocatori sapranno di più nel corso della stagione.

Le texture ad alta definizione da adesso potranno essere utilizzate anche grazie alla nuova funzione On-Demand Texture Streaming, che andrà abilitata nelle opzioni di gioco.

C’è però una brutta notizia per i giocatori con il sistema operativo Windows 7: a partire dall’8 settembre Call of Duty Warzone e Modern Warfare smetteranno di supportarlo, rendendo dunque necessario un upgrade.

A livello di gameplay sono state inoltre modificate alcune luoghi di spawn su Verdansk per gli oggetti, oltre ad aver aggiunto due nuove perk.

La Stagione 5 introduce inoltre nuove armi: il fucile d’assalto EM2, la mitragliatrice TEC-9, il bastone da passeggio per il combattimento ravvicinato e la pistola Marshal; saranno inoltre disponibili nuove sfide per sbloccare le armi MG 82 e C58.

Sono state svelate anche le dimensioni necessarie per scaricare la Stagione 5 su console e PC, che vi riporteremo di seguito:

PS5 & PS4 : 13.7 GB

: 13.7 GB Xbox Series X/S & Xbox One : 13.2 GB

: 13.2 GB PC: 19.3 GB (Solo Warzone) o 21.7 GB (Warzone e Modern Warfare)

Per gli utenti PC viene inoltre segnalato che saranno necessari ulteriori 22 GB di spazio per il processo di copia dei file, ma solo durante l’installazione.

Tra le tante novità è stato inoltre confermato che una delle nuove feature è diventata instabile: i giocatori dovranno stare molto attenti perché potranno finire in luoghi inaspettati.

La Stagione 5 ha inoltre svelato ufficialmente i nuovi operatori, tra i quali vi è anche un atteso ritorno dalla serie Black Ops.

In precedenza era stato reso disponibile sullo store un amato protagonista della serie Modern Warfare, anche se in quella circostanza i fan erano rimasti delusi.