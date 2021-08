Call of Duty Vanguard, scoperto un nuovo teaser nascosto in Warzone

L’attesa che precede il reveal del prossimo episodio di Call of Duty (anche noto come Vanguard) è ormai palpabile, e i fan sono letteralmente affamati di novità.

I videogiocatori hanno avuto un anno per spolpare a dovere Call of Duty Black Ops Cold War, lanciato la scorsa estate, e il momento per svelare il nuovo capitolo canonico sembra essere quasi arrivato.

Una prima data per l’attesissimo annuncio, che potrebbe essere legato a doppio filo con Warzone, è riuscita a farsi spazio nei giorni scorsi, ed è praticamente già qui.

Mentre la prossima mossa di Activision si fa attendere, emergono nuovi collegamenti relativi alla continuity tra due capitoli molto amati che potrebbero aiutarvi a guardare la saga sotto una nuova luce.

Dopo la serie di leak, supposizioni e indiscrezioni che si sono susseguite nelle settimane e nei mesi scorsi, sembra che un nuovo teaser di Vanguard sia apparso in Warzone.

L’avvistamento è stato compiuto da alcuni giocatori, i quali hanno notato una cutscene inedita alla fine dei match, accompagnata dalla presentazione di un nuovo personaggio.

Solitamente, al termine dello scontro è presente un video in cui il team abbandona l’area a bordo di un elicottero, ma adesso qualcosa sembra essere cambiato.

L’ultimo dei personaggi impegnati a raggiungere il velivolo tramite una fune viene infatti ucciso da un colpo in testa, proveniente dal fucile di una donna che indossa una divisa dell’esercito russo risalente al 1940 (via IGN.com).

Se avete intenzione di “indagare” sulla vicenda, trovate il filmato nel player sottostante:

Il video è stato condiviso anche da Sam Maggs, autrice presso Sledgehammer Games attualmente al lavoro sulla trama del prossimo Call of Duty.

Quanto visto sembra confermare la presenza di un setting narrativo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, e nello specifico in un universo parallelo in cui il conflitto non si è concluso nel 1945.

Alcuni fan hanno ipotizzato che la donna mostrata nel video potrebbe essere Lyudmila Pavlichenko, un’abile tiratrice scelta responsabile di 309 uccisioni confermate.

Intanto, un primo teaser ufficiale da parte di Activision è già arrivato nei giorni scorsi, ma potrebbe deludervi (o farvi sorridere).

Se il vostro radar è perennemente puntato sul franchise, la notizia che un capitolo dato in lavorazione molto semplicemente “non esiste” potrebbe farvi passare un brutto quarto d’ora.

In attesa di novità, che dovrebbero arrivare a breve, la Verdansk di Warzone è cambiata ancora una volta, periodo storico compreso.