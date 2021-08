Call of Duty Warzone, Verdansk cambia di nuovo (incluso il periodo storico)

La Stagione 5 di Call of Duty Warzone è finalmente disponibile a partire dalla giornata di oggi, dopo un piccolo ritardo che ha indispettito i giocatori.

Il nuovo aggiornamento, che riguarda anche Call of Duty Black Ops Cold War, ha infatti portato al battle royale una valanga di novità.

Proprio stamane vi abbiamo elencato tutte le aggiunte allo sparatutto in soggettiva multiplayer di Raven Software, in grado di prolungare ancora di più la già straordinaria longevità di un titolo che non sembra passare mai di moda.

Nel mentre, Activision si è divertita a rilasciare un primo teaser (davvero geniale) relativo al suo prossimo Call of Duty Vanguard.

Ora, il sempre bene informato Tom Henderson ha reso noto che Verdansk è destinata a cambiare nuovamente, dopo il recente stravolgimento che ha interessato la mappa nei mesi scorsi.

Stando alle parole del celebre insider, la prossima mappa di Warzone sostituirà completamente la Verdansk attuale e ci porterà ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.

Il lancio della “nuova” Verdansk è previsto in concomitanza con la data di uscita di Call of Duty 2021, il quale dovrebbe essere ambientato proprio durante la WWII.

BREAKING: The next Warzone map will completely replace Verdansk and will take us to WW2. It's scheduled to launch on Call of Duty 2021's release date. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 13, 2021

Questa, come se non bastasse, è l’ennesima conferma che con il prossimo capitolo regolare del franchise Activision non ha alcuna intenzione di lasciare per strada il suo battle royale.

Anzi, da quello che è possibile capire, i due giochi saranno collegati in maniera ancora più netta rispetto a quanto visto con Black Ops Cold War.

Non ci resta ora di scoprire i primi dettagli circa questa nuova e intrigante versione di Verdansk, ambientata quindi tra il 1939 e il 1945.

Resta ora da vedere quando vedrà la luce il prossimo Call of Duty 2021, il quale dovrebbe essere ormai prossimo all’annuncio.

Ricordiamo che ad aprile Call of Duty Warzone ha fatto letteralmente esplodere la Verdansk “moderna” coi giocatori trasportati indietro nel tempo fino al 1984.

Nel mentre ricordiamo che la Stagione 5 ha anche svelato ufficialmente i nuovi operatori, tra i quali vi è anche un atteso ritorno direttamente dalla serie Black Ops.