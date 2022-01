Call of Duty Warzone Pacific: la Stagione 2 ritarda, e forse è meglio così

Non è un momento particolarmente felice per i giocatori di Call of Duty Warzone Pacific, i quali dovranno a quanto pare aspettare un po’ prima di poter provare con mano la Stagione 2.

Anche i possessori di Vanguard faranno meglio a prepararsi, visto che la nuova infornata di contenuti pare si farà attendere, anche se non troppo.

La notizia arriva dopo il ritorno del fastidioso glitch delle texture, il quale sembra aver colpito anche i giocatori del capitolo principale di COD.

Chissà se anche questo ritardo intaccherà ulteriormente la fiducia degli utenti, specie dopo la skin che ha fatto infuriare i giocatori per via dell’impossibilità di poter vedere e colpire i propri avversari.

Ora, come riportato da Charlie Intel, il lancio della Stagione 2 di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific inizialmente previsto per il 2 febbraio, è ora fissato al 14 febbraio 2022.

Poco meno di due settimane di attesa aggiuntiva, quindi, rispetto alla tabella di marcia inizialmente diffusa dagli sviluppatori.

Nel tweet ufficiale rilasciato poche ore sull’account ufficiale del gioco fa si legge:

Abbiamo distribuito una serie di aggiornamenti, ma c’è ancora molto da fare. Grazie per essere stati pazienti mentre abbiamo deciso di ritardare il rilascio della Stagione 2 di Vanguard e Warzone, dando così priorità al lavoro in corso per bilanciare e ottimizzare la vostra attuale esperienza di gioco.

Insomma, il ritardo servirebbe a limare ulteriormente le cose, a fronte di un miglioramento qualitativo generale che i fan chiedono a gran voce da diversi mesi.

Warzone e Vanguard hanno in ogni caso ricevuto una valanga di aggiornamenti nelle ultime due settimane, compresa la patch di metà stagione che sembrava risolvere molti dei problemi di prestazioni del gioco.

Avete letto in ogni caso che Call of Duty Vanguard è il gioco più venduto del 2021, nonostante tutte le polemiche?

Ma non solo: l’ultima patch di Warzone ha introdotto il crossover anime più strano di sempre, roba da lasciare davvero senza parole.

Infine, Microsoft ha inoltre lasciato intendere che il prossimo Call of Duty non dovrebbe diventare un’esclusiva Xbox, dopo la recente acquisizione di Activision Blizzard.