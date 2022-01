Un glitch di Call of Duty Warzone sta scatenando il caos in Vanguard

I giocatori di Call of Duty Warzone hanno fin troppa familiarità con il bug delle texture noto come “Demon Gun Glitch”.

Questo, in soldoni, distorce letteralmente la visuale nel battle royale, sebbene a quanto pare ora questo frustrante bug ha fatto capolino anche nel multiplayer di Vanguard.

Di fronte a un titolo giudicato spesso ingiocabile, la stessa Activision ha dovuto ammettere le proprie colpe, promettendo che a breve gran parte dei problemi sarebbero stati risolti.

Quindi, tralasciando il caso della skin «invisibile», che permetteva ai giocatori che la equipaggiavano di apparire come una semplice testa arancione fluttuante, sembra proprio che i guai continuino.

Come riportato anche da GameSpot, il bug delle texture di Warzone che trasforma le armi e gli operatori in un pasticcio di poligoni che distorce la vista del giocatore è ora apparso anche nel suo “fratello maggiore”.

A volte il glitch visivo colpisce solo la superficie di un’arma, ma altre volte prende tutto lo schermo. Sembra inoltre che i giocatori di Vanguard abbiano riferiscono che intere mappe multiplayer sembrano essere inghiottite in un mare di poligoni senza senso.

L’utente Reddit Fatal_Overflow ha condiviso una clip da una partita di Domination su Das Haus di Vanguard, dove si possono vedere agglomerati poligonali esplodere tutto intorno al giocatore.

Beenox, lo sviluppatore della versione PC dell’ultimo Call of Duty, ha twittato di essere a conoscenza del problema di Vanguard apparso (pare) con alcune schede Nvidia e ha offerto una soluzione temporanea per i giocatori.

«Stiamo lavorando duramente per risolvere il problema», ha spiegato il team di sviluppo. «Nel frattempo, per favore, rollbackate i vostri driver almeno al 472.84».

Nel mentre, il publisher sta anche continuando la guerra contro i cheater, decidendo di portare in tribunale anche uno dei siti più popolari dedicati agli imbroglioni.

Ma non solo: dopo l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, giochi come Call of Duty saranno esclusiva Xbox in futuro? Arriva una prima risposta.

Infine, non perdete anche la classifica dei migliori (e peggiori) capitoli della saga di Call of Duty, visto che al suo interno ne leggerete delle belle.