I giocatori di Call of Duty Warzone sono davvero infuriati per una skin

Prima dell’inizio del nuovo anno, Call of Duty Warzone ha visto l’arrivo di una revisione piuttosto significativa; una nuova mappa è stata infatti aggiunta al titolo, oltre a nuove meccaniche e un nuovo, grande battle pass.

Senza nulla togliere all’uscita di Call of Duty Vanguard, al lancio dell’aggiornamento di Warzone sono stati segnalati alcuni problemi piuttosto fastidiosi, a cui ora se ne aggiunge un altro.

La skin Awoken Francis, più in particolare, ha nuovamente portato nel gioco un problema legato all’invisibilità, un problema ben noto ai giocatori di COD.

Caldera regala scorci incredibilmente suggestivi per le sparatorie.

Allo stato attuale, la skin “incriminata” vede i giocatori che la equipaggiano apparire nel gioco solo come una testa arancione fluttuante (via VG247).

Certo, è necessario arrivare al livello 100 nel battle pass Caldera per poterla equipaggiare, ma una volta fatto i giocatori sembrano essere davvero molto più difficili da individuare sulla mappa per via del glitch.

Al momento in cui scriviamo, Raven Software non ha ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale, né tantomeno una patch correttiva.

Anche i fan su Twitter sono altrettanto irritati, e rispondono ai tweet ufficiali dello sviluppatore chiedendo di sistemare la skin “pay-to-win”.

Poco sotto, alcuni video che mostrano il singolare problema segnalato in queste ore.

Fix pay to win invisible operator skin? Maybe? pic.twitter.com/oQ08scqq15 — Fallen_EH (@fallen_eh) December 28, 2021

Del resto, polemiche come il caso dell’arma «gratis» diventata a pagamento nell’ultimo bundle hanno nelle ultime settimane aumentato la frustrazione dei giocatori in tutto il mondo.

