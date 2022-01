Call of Duty Vanguard è il gioco più venduto del 2021, nonostante tutto

Il lancio di Call of Duty Vanguard non si è rivelato essere particolarmente memorabile: l’ultimo capitolo della saga sparatutto di Activision non sembra aver entusiasmato la community, che ha preferito in larga parte tornare sul battle royale Warzone.

Nonostante ciò, COD Vanguard ha dimostrato che l’interesse per l’IP è ancora estremamente elevato: del resto, la saga sparatutto è da diversi anni uno dei franchise videoludici in grado di muovere cifre estremamente importanti.

La fiducia degli utenti nel nuovo capitolo è però vacillata poche ore dopo un lancio disastroso, come ammesso dagli stessi sviluppatori: una situazione che ha comportato un inevitabile calo dell’interesse verso Vanguard.

Le problematiche non hanno però fermato le grandi vendite del capitolo sparatutto che, come riportato da Game Informer, è riuscito perfino a diventare il gioco più venduto del 2021 sul territorio americano.

Call of Duty Vanguard ha conquistato le classifiche di vendita americane non solo durante il mese di dicembre, ma conquistando la medaglia d’oro anche per tutto lo scorso anno.

Come se non bastasse, anche il precedente capitolo della saga ha ottenuto il secondo posto in graduatoria, confermando l’enorme importanza del brand: di seguito vi riportiamo la classifica dei 10 giochi più venduti negli Stati Uniti durante il 2021.

Call of Duty: Vanguard Call of Duty: Black Ops Cold War Madden NFL 22 Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente Battlefield 2042 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Mario Kart 8 Resident Evil Village MLB: The Show 21 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Dalla classifica emergono anche i risultati importanti ottenuti da Nintendo Switch, in particolare con i remake di quarta generazione Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: era infatti dagli anni 2000, ovvero da quando uscirono Oro e Argento, che la serie non otteneva vendite così elevate durante l’anno.

Ha infatti contribuito al successo del franchise ideato da Game Freak anche il lancio di New Pokémon Snap, assente dalla classifica ma che ha ottenuto numeri altrettanto importanti.

La stessa console Nintendo Switch si è invece dimostrata la console più apprezzata negli Stati Uniti durante il 2021, eguagliando in termini di ricavi PlayStation 5: questo significa però che la piattaforma ibrida ha venduto più unità, dato il costo inferiore rispetto alla console next-gen.

In ogni caso, i numeri ottenuti da Call of Duty possono certamente aiutare a comprendere come mai Microsoft abbia voluto effettuare l’importante acquisizione di Activision Blizzard: la popolarità della serie sul territorio americano è sicuramente stato uno dei fattori presi in considerazione dalla casa di Redmond.

Microsoft ha inoltre lasciato intendere che il prossimo Call of Duty non dovrebbe diventare un’esclusiva Xbox, ma non è detto che accada lo stesso per altre IP acquisite.