Call of Duty Warzone, nuovo evento troppo “rumoroso” (e i fan sono furiosi)

La Stagione 5 Furiosa di Call of Duty Warzone sta offrendo ai giocatori la possibilità di divertirsi con il nuovo evento I Numeri, che tuttavia non sta venendo apprezzata a dovere dai giocatori a causa di una feature rumorosa.

L’evento è in tema con la narrativa arrivata direttamente da Black Ops relativa appunto a questi misteriosi numeri, ma il modo in cui è stata implementata sul battle royale sta creando non pochi fastidi alla community.

Considerando che buona parte dei fan ama mettersi alla prova, battendo perfino i record per le partite più brevi, ogni fattore che possa limitare le prestazioni non può che essere inevitabilmente visto in cattiva luce.

C’è infatti chi è riuscito addirittura a realizzare una delle uccisioni più rare e strane del gioco grazie a una granata, ma non nel modo che probabilmente state immaginando.

Come parte dell’evento I Numeri, le stazioni di trasmissione che potranno essere trovate lungo tutta Verdansk, se attivate, inizieranno ad amplificare i nastri del «Programma Dragovich», diffondendo i misteriosi numeri in tutta la regione.

Ricordiamo che i giocatori di Call of Duty Warzone che attiveranno tutte le stazioni di trasmissione saranno ricompensati con oggetti cosmetici, 5.000 XP e il Sai, la nuova arma per il combattimento corpo a corpo.

La community ha però manifestato tutta la propria frustrazione online a causa di questo evento, in quanto tale trasmissione sarebbe eccessivamente rumorosa ed impedirebbe di giocare accuratamente e con la precisione che il gameplay richiede (via GameSpot).

Il problema, come segnalato dagli utenti più attivi delle community di Call of Duty, è dunque che l’audio trasmesso non riesce più a far sentire qualunque rumore di fondo, mettendo dunque in seria difficoltà i giocatori.

The numbers station audio has gotta go. Can’t hear anything while it’s playing and this “event” lasts 15 days when it only takes 5 minutes to complete. #CallOfDuty l #Warzone — ModernWarzone (@ModernWarzone) September 22, 2021

L’evento può essere completato in circa 5 minuti, ma ciò non rimuoverà l’audio trasmesso dalle partite future, generando comprensibile frustrazione nella community.

Per questo motivo, i fan stanno chiedendo a gran voce agli sviluppatori di offrire almeno la scelta di disattivare il sonoro aggiuntivo legato agli eventi, se non quello di rimuoverlo completamente: alla community non resta da fare altro che sperare che, prima della fine dell’evento, le loro richieste vengano ascoltate da Raven Software e Activision.

La Stagione 5 Furiosa ha introdotto anche la modalità più difficile del gioco, a dimostrazione di come la community sia sempre alla ricerca di nuove sfide.

Proprio questa feature è stata protagonista di un recente aggiornamento di Warzone, bilanciandone nuovamente la difficoltà e le armi.

Nel frattempo, i fan continuano a scoprire bizzarri bug all’interno del battle royale, come la possibilità di usare un veicolo con il «pilota automatico».