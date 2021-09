Call of Duty Warzone, avvistati veicoli autopilotati (ma c’è una spiegazione)

Call of Duty Warzone si trova nel pieno della Stagione 5 Furiosa, ricca di novità date in pasto agli utenti a partire dall’inizio del mese.

Novità che riguardano anche Black Ops Cold War e che globalmente rappresentano un ottimo antipasto in vista del 5 novembre, data di lancio di Call of Duty Vanguard.

Tra le ultime new entry è impossibile non citare la modalità Iron Trials ’84 (in arrivo a breve) che vi darà ampie dosi di filo da torcere.

In occasione della nuova stagione i team di Raven Software e Activision si sono sincerati di non aver lasciato nulla al caso, e hanno introdotto una nuova patch dedicata al bilanciamento delle armi.

Incontrare bug e glitch in un prodotto con un bacino di utenza così esteso non è certo una novità, e spesso può tradursi in un’esperienza al limite dell’assurdo.

A portare all’attenzione della community un nuovo problema, verosimilmente introdotto con l’ultima patch, è l’utente di Reddit birdoandratchet, incappato in un fenomeno a dir poco curioso.

Non c’è bisogno di ricordarvi che, per esplorare al meglio Verdansk, è possibile dotarsi di alcuni veicoli utili per attraversare rapidamente la mappa.

Ogni mezzo di trasporto è stato immaginato per evitare la nube di gas ed aiutare i giocatori in caso di emergenza o spostamenti obbligati.

La scoperta dell’utente di Reddit riguarda proprio i veicoli, nello specifico una jeep incastrata in un autocarro di maggiori dimensioni, ed è visibile nel filmato qui sotto (via GameRant):

Il videogiocatore si è trovato incastrato nel suo veicolo a bordo del camion ed è stato neutralizzato da un avversario che ha approfittato della sua posizione di debolezza.

Una volta morto l’utente è stato espulso dal veicolo, ma ciò non gli ha vietato di continuare a guidarlo senza alcun problema, come se il suo spirito fosse rimasto saldamente al volante.

Peccato che, di lì a poco, il gioco abbia “notato” l’errore e proceduto a rimediare mostrando prontamente la Killcam. In caso contrario, il giocatore avrebbe potuto sfruttare la preziosa possibilità di liberarsi degli avversari con una sorta di veicolo fantasma.

Si tratta di un glitch sicuramente divertente e meno pericoloso di quello segnalato la settimana scorsa, grazie al quale molti utenti sono riusciti a ottenere un netto vantaggio.

Così come Vanguard, anche Halloween si avvicina, e potrebbe coincidere con l’arrivo di un ospite davvero speciale proveniente dal mondo del cinema.

Nel mentre Call of Duty Warzone continua a macinare incassi da capogiro, ed è anche riuscito a battere le cifre registrate da un altro gigante quale GTA V.