Call of Duty Warzone, player uccide un avversario in una maniera “unica”

I giocatori di Call of Duty Warzone sono attualmente impegnati a tempo pieno con la Stagione 5 Furiosa, tanto che un giocatore è stato capace di uccidere un avversario in un modo decisamente atipico (per non dire assurdo).

Il free-to-play “nato” con Modern Warfare continua a proporre nuovi contenuti e bonus, molti dei quali parecchio apprezzati dalla community.

Del resto, molti utenti siano inclini a cimentarsi nel raggiungimento di risultati da record (come quello compiuto da un team a Rebirth Island).

Questo nonostante i problemi che affliggono Warzone, in primis quello dei cheater, puniti da Activision con la negazione dell’accesso alla beta del nuovo Vanguard.

Ora, come riportato da GamesRadar+, un giocatore di Call of Duty Warzone è riuscito a portare a casa un’uccisione incredibilmente rara, ma totalmente a caso.

Poco sotto, potete vedere una clip apparsa sul subreddit di Warzone durante lo scorso fine settimana che ha dell’incredibile.

Nel video vediamo un giocatore inseguire un avversario nell’area Storage Town di Verdansk 84, scaricandogli addosso un sacco di proiettili e costringendolo a ritirarsi in sicurezza.

Proprio in quel momento le cose prendono una piega davvero strana, in quanto vediamo il primo giocatore riuscire a uccidere l’avversario attraverso l’impatto di una granata, ma non con l’esplosione della stessa.

Sì, avete capito bene: il “colpo” della granata addosso all’avversario gli ha di fatto tolto l’ultimo scampolo di energia, uccidendolo.

Si tratta quindi di una kill decisamente atipica, o perlomeno molto ma molto rara: le granate di Warzone infliggono un punto danno nel momento in cui entrano direttamente in contatto con un giocatore nemico prima di esplodere (è un bel trucco da mettere in atto, nel caso vogliate provarci).

Non è il primo evento “curioso” capitato a un fan: la possibilità di guidare un veicolo con il «pilota automatico» è sicuramente una cosa da vedere.

Ma non solo: avete visto anche la nuova mappa di Warzone che entrerà a far parte del battle royale in concomitanza col lancio di Vanguard?

Infine, su SpazioGames vi abbiamo da poco raccontato le prime sensazioni del comparto multigiocatore di Call of Duty Vanguard.