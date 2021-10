Call of Duty Warzone, il nuovo anti-cheat è già sotto attacco? C’è un leak

Proprio pochi giorni fa, Activision aveva annunciato in modo trionfale Ricochet, il nuovo sistema anti-cheat implementato su Call of Duty Warzone per mettere un freno agli imbroglioni una volta per tutte.

Il fenomeno dei cheater si è infatti rivelato uno dei problemi costantemente più difficile da affrontare, al punto da aver reso necessaria la creazione di un nuovo sistema da implementare anche su Call of Duty Vanguard: tuttavia, se le indiscrezioni venissero confermate, la situazione potrebbe non essere così rosea come il publisher sperava.

Gli autori di Call of Duty avevano infatti fatto sapere che per i cheater non ci sarebbe stata alcuna tolleranza, svelando orgogliosamente il nuovo ambizioso sistema per combatterli.

Le ultime indiscrezioni potrebbero però rappresentare una vera e propria doccia fredda per i fan, che stanno attendendo con entusiasmo le novità da paura di Halloween.

Secondo quanto riportato dal noto insider ModernWarzone (via Game Rant), la community potrebbe presto fare i conti con una brutta notizia: pare infatti che Ricochet sia già stato leakato da diversi hacker.

Sembra che diversi produttori dei cheat di Warzone siano già riusciti a mettere le mani sul codice del nuovo sistema ideato per combattere gli imbroglioni e che lo stiano già studiando modi per riuscire a batterlo.

ModernWarzone avrebbe avuto modo di confermare la notizia attraverso diverse fonti, che comprensibilmente preferiscono mantenere l’anonimato.

🚨 BREAKING: Call of Duty's new RICOCHET Anti-Cheat has had it's Kernel Level driver leaked to cheat manufacturers, as confirmed by MWZ sources who wish to remain anonymous. 🚨

We are still awaiting an official response from Activision for this article.https://t.co/cKuOu3gHBV

— ModernWarzone (@ModernWarzone) October 14, 2021