Call of Duty Warzone, annunciata la Stagione 6: ecco la data (e le novità)

La Stagione 5 Furiosa di Call of Duty Warzone sta finalmente per giungere al termine: Raven Software e Activision hanno infatti annunciato con un post sul proprio blog ufficiale e con un nuovo trailer l’arrivo dell’attesa Stagione 6.

La nuova Stagione porterà con sé diverse novità, basandosi sulle richieste della community di Call of Duty, includendo anche il ritorno del Gulag originale.

A breve si chiuderà dunque l’evento della stagione attualmente in corso, che nei giorni scorsi era stato criticato dagli utenti per via di una feature eccessivamente rumorosa.

Inevitabile la curiosità dei fan nei confronti di questa nuova annunciata stagione, anche per scoprire se si riuscirà a battere il record per la partita più breve.

Gli sviluppatori hanno celebrato l’annuncio pubblicando un’apposita roadmap, che anticipa tutti i contenuti che sono in arrivo nella Stagione 6 e la data d’uscita: sarà disponibile ufficialmente il 7 ottobre.

Tra le novità principali possiamo individuare il Gulag, ispirato dalla variante precedentemente disponibile su Modern Warfare, nuovi punti di interesse su Verdansk che sveleranno nuovi bunker risalenti all’era della Seconda Guerra Mondiale e un nuovo sistema di clan, che sostituirà gli attuali reggimenti.

Raven Software e Activision hanno infatti comunicato che a partire dal 6 ottobre i reggimenti saranno congelati, proprio per prepararsi alla transizione verso i nuovi clan, che saranno introdotti entro la fine dell’anno.

Gli sviluppatori di Call of Duty Warzone sveleranno maggiori dettagli in seguito sul loro funzionamento, ma fino ad allora non sarà più possibile utilizzare tale feature attivamente.

Sono inoltre state svelati i nuovi operatori in arrivo nella Stagione 6: Alex Mason sarà disponibile fin dal lancio, mentre Fuze sarà lanciato nel corso della season.

Inoltre, saranno disponibili 5 nuove armi, nuovi livelli Prestige ed un nuovo evento dedicato a Halloween, al quale gli utenti potranno accedere dal 19 ottobre fino al 2 novembre.

Non possono inoltre mancare gli aggiornamenti dedicati a Black Ops Cold War, con nuove mappe multiplayer e novità relative alla modalità Zombie, che includeranno anche l’epica conclusione della storia: potete trovare tutti i dettagli nella pagina ufficiale dedicata alla prossima stagione.

Una delle feature maggiormente apprezzate della scorsa stagione è stata l’introduzione della modalità più difficile di sempre, che ha consegnato una vera e propria sfida per i giocatori.

La community probabilmente riuscirà a scoprire nuovi metodi per poter sconfiggere gli avversari: c’è infatti chi è riuscito a uccidere il proprio nemico in modo molto strano.

Probabilmente saranno anche sistemati diversi bug, come quello che ha permesso a un utente di guidare un veicolo con il pilota automatico.