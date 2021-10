Call of Duty Warzone, arriva il gran finale della Guerra Fredda

La Stagione 5 Furiosa di Call of Duty Warzone è in procinto di giungere al termine, tanto che pochi giorni fa Raven Software e Activision hanno confermato l’arrivo dell’attesa Stagione 6.

Il free-to-play “costola” del celebre Modern Warfare non ha infatti mai smesso di proporre nuovi contenuti e novità di vario genere, molte delle quali davvero niente male.

Nei giorni scorsi è stata pubblicata una roadmap, che anticipa tutti i contenuti che sono in arrivo nella Stagione 6 disponibile ufficialmente il 7 ottobre.

Il tutto in vista della nuova mappa di Warzone che entrerà a far parte del battle royale in concomitanza col lancio di Vanguard.

Ora, come riportato anche da GamesRadar+, il nuovo battle pass segnerà la “fine” della Guerra Fredda così come abbiamo imparato a conoscerla grazie a Black Ops Cold War.

Il primo extra nel battle pass a pagamento è Alex Mason, introducendo così il protagonista originale di Black Ops nel vostro account al livello 0 con la sua skin di default “Alaska”.

Arrivare fino al livello 100 vorrebbe dire sbloccaee ancora più opzioni per il personaggio, tra cui la skin Aurora Borealis che cambia colore, con altri extra nel caso si portasse a termine la Missione Operatore.

Altre novità includono un ultimo Black Ops Mixtape, contenente alcuni brani classici come “This Jazz is Classified” da Black Ops 4 Zombies, e “Revenge” dal Black Ops originale, oltre a un “Battle Pass Rogue Transmission” in arrivo il 12 ottobre.

Sarà inoltre possibile guadagnare un totale di 1.300 punti COD completando un pass a pagamento, senza contare anche l’arrivo di The Haunting, l’evento di Halloween di Call of Duty che prenderà il via il 18 ottobre.

Non ci resta quindi che attendere la fine dell’evento della stagione di Call of Duty Warzone attualmente in corso, che nei giorni scorsi era stato criticato dagli utenti per via di una feature definita fin troppo rumorosa.

Vi ricordiamo anche che su SpazioGames vi abbiamo da poco raccontato le prime sensazioni del comparto multigiocatore di Call of Duty Vanguard.

Ma non solo: avete letto che un giocatore ha scovato la possibilità di guidare un veicolo con il «pilota automatico», una cosa assolutamente molto strana da vedere?