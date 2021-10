Call of Duty Warzone, un leak anticipa una novità “da paura”

Call of Duty Warzone sta per cambiare nuovamente le carte in tavola, visto che pochi giorni fa Raven Software e Activision hanno confermato l’arrivo dell’attesa Stagione 6.

Il free-to-play nato come parentesi di Modern Warfare ha sempre offerto nel corso dei mesi contenuti sempre nuovi e quasi sempre all’altezza delle aspettative.

Del resto, solo pochi giorni fa è stata pubblicata una roadmap che anticipa tutti i contenuti in arrivo nella Stagione 6 disponibile da domani, 7 ottobre.

Senza contare che la fine della Guerra Fredda si avvicina, cosa questa che porterà un totale stravolgimento allo sparatutto più giocato di sempre.

Ora, come riportato anche da Game Rant, sarebbero trapelati nuovi e intriganti dettagli circa l’evento di Halloween di Call of Duty Warzone.

Gli ultimi rumor volevano infatti l’aggiunta di personaggi come Ghostface di Scream e l’inquietante coniglio di Donnie Darko, pronti a farsi strada nel gioco battle royale.

A quanto pare, un glitch avrebbe permesso ai fan di dare uno sguardo completo alla skin di Ghostface, prevista alla fine di questo mese.

Nonostante al momento non vi sia ancora nulla di ufficiale, l’evento chiamato The Haunting Halloween avrà inizio il 19 ottobre e durerà fino al 2 novembre.

Poco sotto, trovate il video che mostra la “spaventosa” aggiunta tratta dal film horror di successo.

I got booted out of my zombies match and when I went back into multiplayer Ghostface was appearing on the Warsaw team! SICK 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Of0LkffjC7 — Ryan B. (@PrestigeIsKey) October 6, 2021

Non ci resta ora che attendere un annuncio ufficiale da parte di Raven Software, il quale non dovrebbe tardare ad arrivare (vi terremo aggiornati).

Al netto delle novità horror delle prossime settimane, avete letto anche le nuova mappa di Warzone entrerà a far parte del battle royale in concomitanza col lancio di Vanguard?

Ma non solo: alcune settimane fa, su queste stesse pagine, vi abbiamo le prime sensazioni del comparto multigiocatore del prossimo capitolo ufficiale di Call of Duty.

Infine, se non l’avete ancora letta, recuperate anche la classifica dei migliori – e peggiori – capitoli della saga di COD mai apparsi sul mercato.