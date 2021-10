Call of Duty Warzone, disponibile la nuova patch: ecco cosa cambia

Call of Duty Warzone ha deciso di cambiare nuovamente le carte in tavola, visto che da poco Raven Software e Activision hanno confermato l’arrivo della Stagione 6.

Il free-to-play nato come “costola” del noto Modern Warfare ha offerto nel corso dei mesi contenuti sempre nuovi e quasi sempre all’altezza delle aspettative dei fan.

Solo pochi giorni fa è stata pubblicata una roadmap che anticipa tutti i contenuti in arrivo nella Stagione 6 disponibile da ieri, 7 ottobre.

Senza contare che la fine della Guerra Fredda si avvicina, cosa questa che porterà un cambiamento pressoché totale all’FPS più giocato degli ultimi tempi, sia su console che su PC.

Ora, come riportato da GameSpot, le note della patch dell’8 ottobre hanno confermato la correzione dei problemi segnalati di recente nel gioco, come il freeze del menu e le sfide in grado di non essere tracciate con regolarità.

I giocatori possono ora anche aspettarsi importanti cambiamenti per quanto riguarda la nuova versione del quad della modalità Iron Trials ’84 di Warzone.

Il ritardo del menu operatore causava infatti ai giocatori blocchi improvvisi non appena cercavano di visualizzare o selezionare un personaggio specifico.

L’aggiornamento ha anche corretto diverse sfide non tracciate correttamente, tra cui Moonshot e la sfida di sblocco per l’arma da mischia Bladed Axe.

Sono state apportate modifiche anche alla modalità Iron Trials ’84, giocabile in una playlist da due utenti ma ora disponibile anche per quattro giocatori contemporaneamente.

Inoltre, la mitragliatrice leggera RAAL MG direttamente da Modern Warfare è ora nuovamente disponibile, dopo essere sparita dai radar per un bel po’.

Le note complete della patch dell’8 ottobre le trovate (in lingua inglese) cliccando a questo indirizzo.

Avete letto in ogni caso anche che sarebbero trapelati nuovi e intriganti dettagli circa l’evento di Halloween di Call of Duty Warzone?

Inoltre, su queste stesse pagine vi abbiamo le prime impressioni verso il comparto multigiocatore del prossimo capitolo ufficiale di Call of Duty.

Concludendo, se non l’avete ancora letta recuperate anche la classifica dei migliori – e peggiori – capitoli della saga di COD mai apparsi.