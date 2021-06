Call of Duty Warzone, arrivano le texture next-gen: ecco i dettagli

I giocatori di Call of Duty Warzone su PS5 e Xbox Series X da oggi avranno la possibilità di migliorare la grafica del gioco, con un nuovo texture pack rilasciato per le console next-gen.

Si tratta del quinto texture pack rilasciato all’interno del battle royale integrato su Call of Duty Black Ops Cold War: essendo ideato per migliorare le risoluzioni disponibili su next-gen, gli utenti PS4 e Xbox One potranno anche rinunciare a procedere col download.

Non è infatti la prima volta che Activision e Raven Software decidono rilasciare un nuovo pacchetto di texture: già qualche mese fa era stato rilasciato un aggiornamento appositamente per la next-gen.

Gli sviluppatori hanno dimostrato di voler fare tutto il possibile per risolvere i problemi del gioco, come dimostrato dai diversi update usciti a distanza di poche ore.

La nuova texture pack di Call of Duty Warzone migliora le versioni next-gen.

Come riportato da Video Games Chronicle, l’ultimo texture pack che è già disponibile per il download ha un peso complessivo inferiore a 7GB su console.

L’aggiornamento è raccomandato per tutti quei giocatori che utilizzano una risoluzione da 1440p o superiore, rendendo dunque il download estremamente consigliato per chiunque giochi su PS5 o Xbox Series X|S, oltre che a Xbox One X, PS4 Pro e per chi dispone dei migliori monitor su PC.

Il pacchetto infatti serve ad aggiungere un supporto aggiuntivo alle risoluzioni 4K e 1440p, portando dunque ulteriormente la battle royale di Black Ops Cold War nella next-gen.

In uno degli ultimi aggiornamenti era stato introdotto anche il supporto a 120hz su PlayStation 5: Activision sta dunque lavorando fortemente per assicurare anche ai giocatori delle ultime console un’esperienza di gioco ottimale.

Nonostante questi update, il team aveva però garantito che stava lavorando ad una vera e propria versione next-gen del titolo, anche se al momento non sappiamo quando dovrebbe essere disponibile.

Nel frattempo, potrete sempre ingannare l’attesa con questa texture pack: ovviamente qualora dovessero arrivare novità ufficiali sull’argomento, vi terremo tempestivamente aggiornati sulle nostre pagine.

Recentemente i giocatori hanno segnalato un nuovo bug che renderebbe impossibile riscuotere le ricompense dalle taglie: molto probabilmente il prossimo update cercherà di risolvere questo problema.

Il team ha dimostrato infatti di tenere molto al feedback degli utenti, apportando diversi aggiustamenti ad una skin controversa del gioco.

Inoltre, oltre al già citato supporto ai 120hz su PS5, uno degli ultimi aggiornamenti ha anche risolto il bug riguardante una porta letteralmente mortale.