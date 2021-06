Call of Duty Warzone, risolto un problema controverso (per la seconda volta)

Call of Duty Warzone, con l’arrivo della tanto attesa Stagione 4, sta ricevendo una valanga di aggiornamenti (e bug fix) atti ad ampliare l’esperienza multiplayer.

Il battle royale di Call of Duty Black Ops Cold War è infatti tra i titoli free to play più giocati di sempre, ragion per cui è importante che Raven Software monitori la situazione sempre e comunque.

Ora, infatti, gli sviluppatori hanno confermato di aver apportato un ulteriore nerf alla skin di Roze, l’operatrice di Call of Duty Warzone.

Nelle scorse settimane i giocatori si erano infatti lamentati per il fatto che la skin causava un vantaggio scorretto, che permetteva di diventare praticamente invisibili negli angoli più bui e oscuri della mappa.

La patch modifica Roze per garantire una maggiore visibilità, tanto che il risultato finale è sicuramente evidente come testimoniato dall’immagine che trovate poco sopra e pubblicata su Reddit.

Ricordiamo che la skin aveva già subito un nerf nelle scorse settimane, sebbene il risultato ottenuto non fosse del tutto soddisfacente.

A partire da oggi, il ‘problema’ legato a Roze e alla sua presunta invisibilità sembra quindi essere stato risolto una volta per tutte.

Avete già letto anche che l’aggiornamento ha portato lag fastidiosi subito dopo l’arrivo della nuova stagione di Warzone?