Call of Duty Warzone, nuovo bug “beffa” i giocatori (e c’entrano le taglie)

La Stagione 4 di Call of Duty Warzone è disponibile dalla scorsa settimana, e ha portato con se una lunga serie di novità (tra cui un nuovo bug).

Il battle royale che affianca Call of Duty Black Ops Cold War non è estraneo a episodi del genere, alcuni dei quali hanno spesso dato parecchio filo da torcere ai giocatori.

Nei giorni scorsi Raven Software era intervenuta con prontezza per risolvere un problema relativo a una porta “letale”, in grado di uccidere istantaneamente gli utenti.

In seguito all’atteso debutto della quarta Stagione è stato rilasciato un repentino update, responsabile di aver introdotto ulteriori new entry nel free-to-play.

Adesso i giocatori stanno riscontrando la presenza di un nuovo bug, a causa del quale sembra impossibile riscuotere le ricompense relative al completamento dei Contratti.

Nello specifico, si tratta di una serie di problemi legati alle Taglie, le quali richiedono di rintracciare ed eliminare un avversario presente nella mappa.

Si tratta di obiettivi ben pagati, che spesso riservano una serie di suggerimenti per gli utenti di Call of Duty Warzone, relativi alla posizione (non precisa, naturalmente) del team o del singolo nemico da neutralizzare.

Improvvisamente, sembra che il completamento della missione non venga riconosciuto come tale nemmeno dopo aver avuto la meglio sugli avversari, rendendo impossibile riscuotere le ricompense (via GameRant).

Inoltre, consultando la mappa dopo le uccisioni, i nemici risulterebbero ancora vivi, seppur fuori dall’area di gioco, oppure nel Gulag.

In poche parole, questo fastidiosissimo bug non permette ai vincitori di riscuotere in alcun modo la retribuzione promessa, lasciandoli a bocca asciutta e senza possibilità di rimediare.

Non si tratta della migliore delle premesse per addentrarsi nella Stagione 4, nonostante la risoluzione di un altro problema che aveva causato non pochi grattacapi ai giocatori.

Nei giorni scorsi è stato anche riscontrato qualche fenomeno di lag, probabilmente causato dall’afflusso di un gran numero di fan in seguito alla pubblicazione del nuovo materiale.

Sperando che il bug venga risolto quanto prima, potete sfogare la vostra frustrazione grazie a una nuova emote introdotta di recente (decisamente adatta al contesto).