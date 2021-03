Call of Duty Warzone, ecco le texture ad alta risoluzione: i dettagli

Totalmente a sorpresa, le versioni console di Call of Duty Warzone hanno ricevuto un aggiornamento molto interessante.

Da pochi giorni è infatti arrivata la seconda stagione del gioco e l’introduzione della modalità Outbreak, come era già stato anticipato nelle ultime settimane.

Molti giocatori dopo essersi collegati nella giornata di ieri sono stati accolti da un messaggio che li invitava a scaricare delle texture ad alta risoluzione per il battle royale.

Dato che non vi era stato alcun annuncio al riguardo, molti utenti sono rimasti confusi e si sono domandati cosa sarebbe cambiato dopo il download.

Nuove texture ad alta risoluzione per warzone

Come riportato da DualShockers, le texture ad alta risoluzione sono solo un aggiornamento facoltativo e disponibile sia per gli utenti PlayStation che Xbox: gli utenti non sono dunque obbligati a scaricare questo update.

Il peso di questa patch corrisponde a 8.4GB per le console PlayStation e viene raccomandato «solo agli utenti con display ad alta risoluzione».

Diversi utenti su Twitter, possessori delle console next-gen, hanno effettivamente segnalato un miglioramento visivo, ma solo se giocato in 4K.

It's a 4k signal but don't know if it's upscaling or not… The guns and character models do look a lot sharper tho 🤷🏽 pic.twitter.com/vTnPpQ85Z1 — ✪–🅴🆇🅾︎ⓉⓇ🅐Ⓟ–✪ (@mtl514hustla) March 2, 2021

Al momento non abbiamo però delle informazioni ufficiali su cosa comporti il download di queste texture e cosa migliori effettivamente all’interno del gioco.

Dato che il gioco in passato era già stato fatto un upscaling da 2K per farlo arrivare a 4K, è possibile che questo download riesca a fare girare il gioco nativamente su quest’ultima risoluzione.

In attesa di commenti da parte degli sviluppatori di Call of Duty Warzone, se possedete un televisore o un monitor ad alta risoluzione può certamente valere la pena di iniziare ad utilizzare queste nuove texture.

Assicuratevi però di avere tanto spazio a disposizione, per tenere conto anche degli ultimi aggiornamenti del gioco: se vorrete giocare contemporaneamente a Call of Duty Warzone, Modern Warfare e Cold War, 500GB non basteranno più.

Una prossima modifica al gioco potrebbe avvenire in occasione dell’anniversario del gioco: voci sempre più insistenti sostengono che Verdansk, la storica mappa di Warzone, è pronta a saltare in aria.