Call of Duty Warzone, aggiornamento disponibile (con tante novità)

La Stagione 4 di Call of Duty Warzone ha introdotto una valanga di novità, dando così ulteriore linfa vita al gioco sviluppato da Raven Software

Nel battle royale integrato su Call of Duty Black Ops Cold War i giocatori possono ora affrontare un gran numero di sfide differenti, grazie anche agli aggiornamenti rilasciati a cadenza regolare.

Dopo la recente patch che ha risolto (per la seconda volta) un problema relativo a una specifica skin, è ora il turno di un nuovo update piuttosto sostanziale, il quale porta al gioco diverse novità.

Come prima cosa troviamo le ultime battute per prendere parte a Ground Fall, un evento a tempo limitato, così come è stata drasticamente ridotta l’intensità del rumore emesso dalle motociclette.

Ma non solo: lo Scudo antisommossa è stato temporaneamente rimosso come bottino da recuperare a terra, mentre rimarrà in ogni caso disponibile nelle casse di rifornimento.

Il nuovo update risolve anche ulteriori problemi di collisione con vari elementi in tutta Verdansk, che consentivano ai giocatori di sfruttarli a loro vantaggio in maniera non propriamente consona.

Risolto anche il problema legato all’abilità Spotter Scope – attiva per tutto il match – così come i problemi di interazione con la Porta Rossa.

Le patch notes complete (rigorosamente in lingua originale) le potete in ogni caso trovare a questo indirizzo.

La patch di Call of Duty Warzone di ieri, 23 giugno, ha invece depotenziato la MG 82, nuova arma che si può sbloccare gratuitamente grazie al Pass Stagionale della Stagione 4.

Avete già letto anche che uno degli ultimi aggiornamenti del gioco ha portato lag fastidiosi subito dopo l’arrivo della nuova stagione?

E che nel battle royale sono state introdotte alcune emote, una delle quali è considerata offensiva per gli avversari?

Infine, un recente report di VGC ha rivelato che Call of Duty Warzone avrà un ruolo centrale nella presentazione di COD 2021.