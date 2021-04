Call of Duty Warzone, arriva il viaggio rapido su Verdansk ’84?

Un sondaggio diffuso da Activision ha catturato l’attenzione di molti fan di Call of Duty Warzone, dato che sembrerebbe avere lanciato un forte indizio sull’arrivo di una nuova feature su Verdansk ’84: il viaggio rapido.

La Stagione 3, come ormai i giocatori ben sapranno, ha visto gli utenti venire trasportati dritti negli anni ’80, dopo la nuclearizzazione di Verdansk.

Ieri è stato inoltre reso disponibile un nuovo aggiornamento, che è servito a risolvere alcuni piccoli problemi nati con l’evento lanciato per l’occasione.

Come riportato da Game Rant, le novità comparse fino ad ora potrebbero non essere le uniche: alcuni utenti si sono infatti visti ricevere un sondaggio molto particolare di Activision, in cui viene chiesto agli utenti quali aspetti sono piaciuti di più di Verdansk ’84.

Su Verdansk '84 è in arrivo il viaggio rapido?

Curiosamente, tra le opzioni che è possibile selezionare sono presenti anche le porte rosse, in cui viene menzionato che si tratta di un «nuovo sistema di viaggio rapido».

A diffondere questo sondaggio è stato l’utente twitter CallofDutyHope, rilanciato in seguito dall’account Call of Duty News che sottolinea come in realtà indizi su questa feature erano già stati diffusi.

Nella cutscene di Verdansk ’84 che viene infatti mostrata in-game ad un certo punto si può infatti notare una di queste particolari porte rosse aprirsi dinanzi a noi:

The Verdansk ‘84 cutscene that was shown in game also teased the addition of Red Doors. pic.twitter.com/lhADRyy5XN — Call of Duty News (@charlieINTEL) April 28, 2021

Sembrerebbe dunque ormai questione di tempo prima che venga annunciato ufficialmente il viaggio rapido su Verdansk ’84, la mappa ridisegnata per renderla vicina all’estetica di Call of Duty Black Ops Cold War, che funzionerà tramite queste particolari porte rosse.

Vi terremo naturalmente aggiornati con tutte le novità riguardanti Call of Duty Warzone e questa nuova feature, non appena riceveremo aggiornamenti ufficiali da parte degli sviluppatori.

Nonostante la voglia di voler rinnovare l’estetica e le meccaniche del titolo free-to-play, non tutti gli utenti sarebbero rimasti soddisfatti dalle novità: oltre a molti commenti che evidenziano come si stia perdendo la natura realistica del titolo, un fattore che non verrebbe certamente aiutato da questa feature, c’è chi si lamenta anche del nuovo gulag, rimpiangendo quello vecchio.

Che ai fan Verdansk ’84 piaccia oppure no, il team ha già detto loro di mettersi l’animo in pace: la mappa «moderna» non tornerà mai più nel gioco.

Nel frattempo, Activision ha confermato che una versione next-gen di Call of Duty Warzone è attualmente in fase di sviluppo.