Call of Duty Warzone, rivedremo mai Verdansk? La conferma ufficiale

Ormai non è certo un mistero per i fan di Call of Duty Warzone, ma l’evento tanto atteso è finalmente giunto: Verdansk è stata nuclearizzata e la mappa come noi l’abbiamo sempre conosciuta cambierà per sempre.

Un video ha immortalato la spettacolare distruzione dell’area che ha accompagnato i giocatori del battle royale fin dal day one, con un fungo atomico dalle dimensioni a dir poco impressionanti.

Una nuova versione della Rebirth Island, unica mappa resa disponibile dopo la nuclearizzazione di Verdansk, ha permesso anche di ammirare l’evento in lontananza, dato che era ambientata 15 minuti prima dell’esplosione.

La domanda però che molti fan si sono fatti era se un giorno avremmo mai rivisto in qualche maniera la Verdansk «moderna», dopo che la stagione 3 introdurrà una nuova variante in versione anni ’80.

Come riportato da PCGamesN, gli sviluppatori hanno risposto in un broadcast in cui hanno annunciato le novità che arriveranno nella terza stagione: purtroppo per i fan nostalgici, la risposta è assolutamente negativa.

La Verdansk dei nostri giorni non tornerà mai più.

Gli autori di Call of Duty Warzone ci hanno infatti tenuto a chiarire fin da subito di non aspettarsi un ritorno di questa mappa in future playlist o altri eventi speciali.

L’attuale evento disponibile nel battle royale è infatti una fase di transizione per le novità in arrivo:

«Vogliamo che questo evento sia memorabile. Vogliamo che i giocatori siano parte attiva della storia. Loro ancora non lo sanno, ma non giocheranno mai più nella Verdansk dei nostri giorni. Verdansk è andata, e non farà mai più ritorno».

Potete ascoltare voi stessi le parole degli sviluppatori nel video ufficiale pubblicato su YouTube:

Quello di Warzone sarà dunque un vero e proprio restart, molto simile a quanto avvenuto su Fortnite e che lo renderà molto più simile all’estetica di Call of Duty Black Ops Cold War, l’ultimo capitolo della saga.

I più nostalgici dovranno dunque rassegnarsi: Verdansk cambierà per sempre e toccherà farsene una ragione, nel bene e nel male.

Sono inoltre già stati diffusi tutti i dettagli riguardanti la roadmap della Stagione 3 di Warzone, che includerà nuove mappe, armi e modalità.

Gli autori del battle royale hanno risposto ad alcune curiosità riguardanti lo sviluppo del titolo, per esempio qual è stato il primo nome di Call of Duty Warzone.