Call of Duty Vanguard non è ancora uscito, ma gli autori pensano ai sequel

Activision e Sledgehammer Games si stanno ormai preparando all’imminente arrivo di Call of Duty Vanguard, l’ultimo atteso capitolo di una delle serie sparatutto più popolari di sempre.

Pare che il publisher e gli sviluppatori abbiano progetti molto ambiziosi per questo titolo: nonostante Call of Duty Vanguard non sia infatti ancora stato lanciato, gli autori starebbero già pensando ai relativi sequel.

Gli appassionati hanno avuto la possibilità di provare in anteprima la beta multiplayer del titolo, che purtroppo è stata invasa velocemente dai fastidiosi cheater.

Per evitare che si verifichino questi problemi durante il lancio, Activision ha da poco svelato una novità molto importante che sarà introdotta su Warzone e Vanguard.

Durante il New York Comic-Con, gli autori di Call of Duty Vanguard hanno infatti confessato di aver inteso questo nuovo capitolo del franchise di Activision come la prima parte di una nuova possibile trilogia (via Game Informer).

L’intento infatti sarebbe quello di replicare il successo di Modern Warfare, costruendo un set di personaggi carismatici con una storia che può essere raccontata e proseguita in successivi capitoli della serie.

«Siamo arrivati [su Call of Duty Vanguard] chiedendoci: “Chi potrebbero essere i nostri protagonisti principali di Call of Duty?” perché vogliamo realizzare Vanguard 2 e 3. Abbiamo altre due storie che vogliamo raccontare con questi personaggi, quindi speriamo che, se le persone li amano almeno quanto noi, potremo continuare a narrare la loro storia e renderli i rappresentanti per questa era di Call of Duty».

Di seguite potrete trovare il video con l’intervento completo degli autori al panel di New York Comic-Con 2021:

Il messaggio degli sviluppatori sembra lasciare poco spazio alle interpretazioni: Call of Duty Vanguard è stato inteso come la prima parte di una nuova trilogia, che potrà essere proseguita soltanto se i fan dimostreranno il loro apprezzamento.

A questo punto non resta dunque che attendere l’uscita ufficiale del titolo per scoprire quale sarà la reazione della community, che naturalmente si augura di potersi godere una narrazione all’altezza delle aspettative.

La versione console di Vanguard introdurrà anche una feature molto richiesta dalla community di Warzone, lasciando intendere che potrebbe arrivare molto presto anche nel battle royale.

Se siete curiosi di scoprire quale versione di Vanguard sia superiore su console, un video ha messo a confronto le edizioni su PS5 e Xbox Series X.

Durante la beta multiplayer si sono invece moltiplicate le segnalazioni di problemi relativi alla versione PS4: la speranza dei fan è che l’esperienza venga notevolmente migliorata in occasione del lancio.