Call of Duty Warzone, in arrivo una feature richiesta? Indizi da Vanguard

Una delle feature più richieste dai fan di Call of Duty Warzone alla fine potrebbe arrivare anche su console, almeno secondo un importante indizio emerso dall’ultimo capitolo della serie.

Il reveal del multiplayer di Call of Duty Vanguard ha infatti svelato un’importante novità: la versione console metterà a disposizione anche la possibilità di modificare il FOV, feature che per il battle royale è assente dalle versioni console.

Anche noi abbiamo avuto la possibilità di provare la componente multigiocatore di Vanguard su PS5, di cui potete scoprire tutti i dettagli nella nostra anteprima dedicata.

La scoperta ha inevitabilmente riacceso il dibattito dei fan, che già in precedenza avevano «smentito» gli sviluppatori dimostrando che cambiare il FOV su console era possibile.

A confermare la presenza di questa novità sul prossimo capitolo della serie ci ha pensato Sledgehammer, il team di sviluppo di Vanguard, con alcuni screenshot condivisi su Twitter (via PlayStation LifeStyle).

Le immagini pubblicate sul social network mostrano infatti tra le tante opzioni la possibilità di aggiustare il Field Of View su Call of Duty Vanguard, mostrando anche gli input di un controller PlayStation.

A confermare il tutto ci ha pensato Sam Leichtamer di Sledgehammer, che dopo aver ricondiviso gli screenshot ha semplicemente ribadito che «sì, questo è su console».

Gli sviluppatori di Call of Duty Warzone avevano sempre affermato come introdurre questa feature su console sarebbe stato impossibile: tuttavia l’arrivo di questa feature sul prossimo capitolo sembrerebbe aver smentito nuovamente questa ipotesi.

Dato che Warzone sarà integrato anche su Call of Duty Vanguard, molti fan si aspettano che questa novità tanto attesa possa presto venire annunciata anche per il battle royale, magari proprio in occasione del lancio del prossimo capitolo della serie.

Al momento Raven Software e Activision comunque non hanno confermato l’arrivo del FOV slider su Warzone, dunque questa novità di Vanguard è da leggersi unicamente come un possibile indizio che riaccende le speranze della community: naturalmente vi terremo aggiornati qualora arrivassero ulteriori annunci ufficiali in merito.

Nel frattempo, gli sviluppatori hanno annunciato un’ulteriore novità: una nuova mappa che farà dimenticare ai fan la storica Verdansk.

Lo sparatutto free-to-play di Activision riesce a incassare ogni giorno cifre record, riuscendo a battere nell’ultimo anno perfino GTA V.

Nonostante Warzone venga continuamente aggiornato, spesso riescono ad emergere bug particolarmente frustranti: uno di questi è in grado di concedere un grande vantaggio a chi è già morto.