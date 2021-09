Call of Duty Vanguard meglio su PS5 o Xbox Series X|S? Un video lo rivela

Dopo il reveal di Call of Duty Vanguard, disponibile per tutte le piattaforma a partire dal 5 novembre prossimo, i fan si stanno preparando al nuovo capitolo della saga di sparatutto targata Activision.

Il successore di Black Ops Cold War è da poco tornato a far parlare di se grazie a una versione Beta, giocabile da tutti coloro che desiderano scoprire in anticipo le qualità del prossimo FPS bellico.

Vero anche che di recente tantissimi gli utenti hanno segnalato problemi di prestazioni sulla versione PS4, il che hanno reso l’esperienza molto meno godibile.

Del resto, altro un video ha invece mostrato quanto Vanguard sia davvero next-gen su PS5 rispetto alle altre versioni disponibili.

Ora, il sempre puntuale ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto nel quale mette sotto la lente di ingrandimento proprio la Beta di Call of Duty Vanguard.

Più in particolare, questa nuova analisi mette in parallelo le edizioni next-gen del gioco, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S, rivelando come se la cavano dal versante risoluzione, fluidità e qualità grafica generale.

Poco sotto, il filmato che analizza la Beta del nuovo capitolo di COD in uscita a fine anno (via Wccftech):

Stando a quanto emerso dal video, Xbox Series X sembra avere una risoluzione media superiore rispetto alla controparte PS5, nonostante entrambe viaggino tra i 2160p e 1620p.

Su Series S la situazione è ovviamente un po’ inferiore, proponendo una risoluzione che varia tra i 1440p e i 900p.

Call of Duty Vanguard su Xbox ha problemi a mantenere 120FPS in alcuni momenti (soprattutto nell’Hotel), oltre ad alcuni difetti di tearing.

Trattandosi di una semplice Beta e non della versione definitiva è più che probabile che molti di questi problemi possano essere risolti tra poche settimane.

