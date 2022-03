Call of Duty Vanguard gratis per un lungo periodo, su tutte le piattaforme

Call of Duty Vanguard non è stato esattamente uno dei migliori giochi del franchise, ma poterlo giocare gratis è comunque una buona cosa, no?

Sia Activision che il team di sviluppo, e i giocatori ovviamente, riponevano moltissime speranze nell’ultimo titolo della celebre saga bellica.

Ma il lancio di Vanguard è stato un disastro, per stessa ammissione degli sviluppatori che hanno dovuto capitolare di fronte all’evidenza.

Tant’è che non è la prima volta che questo episodio di Call of Duty finisce per essere gratis, visto che in passato c’è stato un altro periodo di prova.

Gli assalti di squadra sono i momenti più divertenti del gioco offline.

E, come riporta Polygon, a breve potete provare Call of Duty Vanguard senza tirare fuori un soldo, perché sarà gratis per un bel periodo.

Dal 30 marzo al 13 aprile, la modalità multiplayer del titolo sarà disponibile gratuitamente.

Questa nuova modalità Free Access include due delle mappe della nuova stagione, una nuova modalità obiettivo, una nuova playlist piena di alcune delle mappe più popolari del gioco.

Le nuove mappe disponibili con questa prova gratuita sono Casablanca e Gondola, entrambe mappe medie con una grande varietà di ostacoli.

La nuova stagione di Call of Duty Vanguard, quella che potrete giocare gratis, è stata lanciata lo scorso 14 febbraio, con una grande patch uscita qualche giorno fa.

Potrete giocare al titolo su tutte le piattaforme, ovvero PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X|S e PC ma, come avrete intuito, nella prova gratuita non è disponibile la modalità single player.

Nonostante il suo lancio infausto, Call of Duty Vanguard è stato uno dei videogiochi più venduti del 2021, anche se adesso potete giocarlo sempre più spesso gratis.

Il franchise, invece, potrebbe arrivare presto su Nintendo Switch. Uno dei risultati della recente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Un’azienda che sembra non poter uscire dai guai in cui si è cacciata, perché sono emerse nuove accuse di molestie sessuali che si aggiungono a quelle già note.