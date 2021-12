Call of Duty Vanguard è gratis da oggi, ma solo per pochi giorni

Il Natale è ormai sempre più vicino e i giocatori sono pronti a festeggiarlo: Call of Duty Vanguard ha deciso di unirsi alle celebrazioni svelando una nuova prova gratuita, disponibile già da oggi.

Gli utenti che non hanno infatti ancora acquistato Call of Duty Vanguard potranno provare gratis e senza costi aggiuntivi alcune feature del multiplayer con i propri amici, grazie all’annunciato evento Free Access Weekend.

Dopo l’annuncio di un amatissimo Assassin’s Creed disponibile gratis, i giocatori avranno dunque a disposizione un’ulteriore prova gratuita con la quale divertirsi per tutto il fine settimana.

Non è inoltre la prima volta che l’ultimo capitolo della grande saga sparatutto viene offerto gratis: appena dopo sole due settimane dal lancio è stato possibile giocarci senza costi.

Come riportato da GameSpot, la prova gratuita è disponibile per tutte le piattaforme di gioco e consentirà di guadagnare il doppio di punti XP, riservando anche la possibilità di guadagnare tier skip e XP boost qualora decidessero di acquistare la versione completa.

Sfortunatamente, non tutte le modalità multiplayer di Call of Duty Vanguard saranno accessibili, lasciando l’accesso gratuito soltanto alle seguenti playlist:

Free Kills

Champion Hills

Shipmas 24/7

L’ultima playlist, come facilmente intuibile dal nome, verrà introdotta proprio per celebrare la festa del Natale: ci saranno modalità di gioco miste sulla mappa Shipment, appositamente ridisegnata per l’occasione.

La prova gratuita sarà disponibile da oggi fino a martedì 21 dicembre: significa che avrete a disposizione tutto il fine settimana e non solo per poter mettere le mani sul multiplayer dell’ultimo capitolo di Call of Duty.

