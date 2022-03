Call of Duty potrebbe arrivare su Switch con il capitolo più amato

Il brand di Call of Duty, dopo l’accordo per l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, sembra continuare a guardare in direzione di ogni piattaforma in commercio.

L’intento del colosso di Redmond è infatti chiaramente quello di continuare a pubblicare i Call of Duty su PlayStation anche nel prossimo futuro, senza escludere – pare – neanche Nintendo Switch.

La saga continuerà infatti a uscire anche su piattaforme PlayStation anche quando gli accordi correnti tra Activision e Sony saranno conclusi.

Ora, mentre le voci sul capitolo in uscita nel 2022 si fanno piuttosto insistenti, tornano a rincorrersi anche i rumor che vogliono un episodio della serie anche su piattaforma Nintendo.

Stando a quanto riportato anche da MNN, un insider ha reso noto che il franchise di Call of Duty farà il suo debutto su Nintendo Switch molto presto e con uno specifico capitolo molto apprezzato dai fan di tutto il mondo.

Il capitolo ad approdare sull’ibrida della Grande N dovrebbe essere infatti Call of Duty Modern Warfare Remastered, versione rimasterizzata del classico capitolo uscito per Xbox 360 e PlayStation 3 e approdato anche su Xbox One e PlayStation 4 nel 2016.

Microsoft ha espresso interesse a portare la popolare saga di FPS su console Nintendo Switch una volta che l’accordo con Activision Blizzard sarà ultimato, quindi la notizia potrebbe trovare conferma molto presto.

Addressing the confusion, MWR is supposedly coming to Nintendo Switch, it’s first introductory into the Call of Duty franchise for the console. — Ralph (@RalphsValve) March 24, 2022

Ricordiamo in ogni caso che Digital Legends Entertainment ha annunciato di essere alla ricerca di personale per un nuovo Call of Duty destinato al mercato mobile.

Senza contare che il noto Jason Schreier aveva di recente svelato novità importanti per la serie di shooter bellici di Activision, rivelando che ci sarebbero in sviluppo ben tre nuovi capitoli del franchise.

Infine, avete letto che Call of Duty Warzone potrebbe accogliere nuovamente Verdansk prima del previsto?