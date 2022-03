Activision Blizzard è stata travolta da altre accuse di molestie sessuali

Sembra proprio che continueremo a parlare di Activision Blizzard ancora a lungo per vari motivi, tra cui altre accuse di molestie sul luogo di lavoro.

A quanto pare la casa di Overwatch, tra gli altri, non si lascerà indietro molto facilmente le vicende giudiziarie più scabrose.

Una storia, quella dei comportamenti scorretti sul luogo di lavoro, che Activision Blizzard si porta dietro da anni e non ha ancora risolto.

Vicende che, paradossalmente, hanno creato un effetto farfalla che ha portato Microsoft ad avvicinarsi all’azienda per iniziare la ben nota acquisizione.

Quando sembrava che le accuse fossero finite, e che Activision Blizzard potesse finalmente cominciare a risolvere e pagare per i propri errori, ecco che la storia ricomincia.

Come riporta VGC, infatti, è stata compilata una nuova causa per molestie sul luogo di lavoro, per un altro caso che si aggiungono a quelli già emersi in precedenza.

L’avvocato Lisa Bloom ha redatto la causa presso la Corte Superiore di Los Angeles, poche ore fa, in nome di una sviluppatrice ancora in forze presso l’azienda.

A quanto pare, come riporta anche Bloomberg, sembra che ci siano stati molti più casi di molestie e comportamenti sessisti di quelli che sono stati resi noti.

La sviluppatrice in questione, che è voluta rimanere anonima, racconta di essere stata spinta più volte a bere pesantamente per partecipare a giochi di natura erotica, non richiesti. Comportamenti che la donna racconta essere molto diffusi nei confronti di tutte le sue colleghe, con “atteggiamenti da branco” ed esplicite battute di stampo sessuale.

Anche di fronte alle lamentele espresse verso i responsabili delle risorse umane dell’azienda, questi ultimi li hanno sempre liquidati come un “tentativo della dirigenza di essere carini e provare a fare amicizia”.

Un’azienda che, per un motivo o per un altro, non sembra riuscire a scrollarsi di dosso i guai. Anche dal punto di vista finanziario.

Guai che creano un clima difficile da sopportare, che sta mettendo in fuga anche tantissimi sviluppatori e ruoli chiave.