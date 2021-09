Breath of the Wild, la straordinaria partita “minimalista” è da record

The Legend of Zelda: Breath of the Wild il capolavoro di Nintendo uscito nel 2017, ha scatenato la creatività di molti giocatori per via del suo gameplay.

La saga ha recentemente avuto un altro episodio su Switch, ovvero Skyward Sword HD, ma è con il titolo di lancio della console ibrida che i fan si sono sbizzarriti.

Le imprese all’interno di Zelda Breath of the Wild sono davvero tantissime, come chi è riuscito a sconfiggere un Guardiano in moto in una maniera spettacolare.

E non ha da meno chi ha battuto un record di velocità utilizzando solamente uno strumento, un vero e proprio campione assoluto.

Quella che riporta Kotaku è un’altra di queste imprese leggendarie, ma con una particolarità davvero unica che la rende diversa dalle altre.

Tra gli speedrunner, chi sfrutta i glitch o si imbarca in sfide particolari, c’è anche chi riesce a completare The Legend of Zelda: Breath of the Wild in maniera… minimalista.

È il caso di Distinct_Basket528, un utente di Reddit che è riuscito nell’impresa di completare il gioco in meno di cinque ore facendo il minimo possibile delle cose che l’avventura offre.

La partita è stata effettuata senza ottenere la Spada Suprema, senza potenziare cuori o barra della resistenza, parlare con Impa, riuscendo però a sconfiggere i quattro colossi sacri e ovviamente la Calamità Ganon.

Questo è stato il suo percorso:

Approfonendo la sua avventura con Kotaku, il giocatore ha affermato che gli unici sacrari che ha dovuto completare sono quelli obbligatori del tutorial, ma per il resto li ha ignorati completamente.

Il tutto senza sfruttare glitch o trucchi di sorta, ma solo con una grande conoscenza del gioco.

Una grande celebrazione del gameplay di Zelda Breath of the Wild insomma, che tra le altre cose permette di abbattere i guardiani in un modo a dir poco crudele.

C’è anche chi ha voluto tirare la corda ulteriormente, stravolgendo per sempre il destino di Hyrule con una mossa a sorpresa.

Chissà cosa succederà con il sequel recentemente annunciato, il quale non arriverà molto presto ancora, purtroppo.