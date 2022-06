Breath of the Wild, giocatore completa tutti i sacrari nel modo più assurdo

Tra le attrattive più importanti per i giocatori di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ci sono i sacrari, ovvero i mini-dungeon con enigmi tutti a base di fisica e logica.

L’open world di Nintendo, che potete recuperare su Amazon, ha dato libero sfogo alla creatività dei giocatori più abili.

Per non parlare dei glitch che sono stati sfruttati, che a loro volta hanno permesso ai fan di fare cose ancora più diverse tra loro, e folli.

E gli stessi giocatori hanno contribuito a questa libertà con le loro creazioni, arrivando a dare anche un nuovo DLC gratis a Breath of the Wild.

I sacrari di Breath of the Wild sono l’espressione massima del game design di Nintendo, con un sacco di idee messe in campo dal team di sviluppo.

La loro particolarità è che non c’è un solo modo per completarli e, anzi, ogni giocatori può affrontarli in modo diverso e comunque completarli.

Ma si possono completare tutti i sacrari senza utilizzare le rune della tavoletta Sheikah? A quanto pare, sì.

Come riporta Eurogamer.net, c’è chi è riuscito a completare questa impresa fenomenale con un certo impegno e dedizione.

Lo streamer Limcube ha affrontato questa sfida come parte di un incredibile livestream di 28 ore, ed ha fatto qualsiasi cosa pur di non utilizzare le rune della tavoletta Sheikah.

Potete trovare l’impresa riassunta in questo video qui sotto:

Tra glitch e idee creative, Limcube ha fatto qualcosa di davvero epico, poco da dire.

Una partita che rievoca l’intera avventura di Link, che qualcuno ha voluto riassumere anche con delle miniature davvero fantastiche.

Uno dei bug presenti nel gioco, invece, vi permette di giocare alla cosa più vicina possibile al New Game+ di Breath of the Wild.

Con una delle nuove mod, invece, potete volare all’infinito e rendere inutile il dono del povero Revali, come potete vedere nella nostra news.