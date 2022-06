Zelda Breath of the Wild riceve un nuovo DLC, gratis, grazie ai fan

La community di The Legend of Zelda Breath of the Wild non smette di sorprendere, ad anni dall’uscita del gioco originale.

Il capolavoro di Nintendo (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon) continua a ricevere infatti il supporto dei fan.

Se da poco è stato scoperto che un nuovo bug facile da ricreare vi consentirà di trasferire i vostri oggetti preferiti in una nuova partita, ora è il turno di una novità ancora più corposa.

Ora, come riportato da DSO Gaming, è stata presentata un’altra grande mod di espansione per i fan dell’ultimo capitolo di Zelda, chiamata Doors of Doom.

La buona notizia è che questo vero e proprio DLC non ufficiale è giocabile su PC tramite gli emulatori Nintendo Wii U e Switch, sebbene ovviamente è sempre necessario essere in possesso di una copia originale del gioco.

In teoria, questa mod dovrebbe essere compatibile con altre mod, come quella “Over the Shoulder” oppure con quella che permette di giocare al gioco in prima persona o quella che trasforma il gioco in 8K con Reshade Ray Tracing.

Doors of Doom è attualmente disponibile solo per i membri di Patreon. Tuttavia, questa espansione per i fan sarà disponibile per tutti (tramite Gamebanana), in forma gratuita, il 29 giugno prossimo.

Poco sotto, trovate anche un video che mostra Doors of Doom in azione, mostrando una resa davvero notevole (trattandosi per l’appunto di un contenuto non ufficiale).

Restando in tema, potete dare un’occhiata ai momenti migliori dell’avventura più bella di Link riproposti in miniatura.

Ma non solo: a breve ci sarà modo di ingannare l’attesa di Breath of the Wild 2 mettendo le mani su uno Zelda-like davvero molto interessante.

Infine, per non farvi mancare niente, vi ricordiamo anche che Nintendo Switch Online sta attualmente celebrando l’open world di Zelda con tanti nuovi bonus gratis per il vostro profilo: approfittatene finché è possibile.