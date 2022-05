Breath of the Wild, con questa nuova mod potrete volare (quasi) all’infinito

I giocatori hanno amato molto The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e ancora di più lo ha fatto chi ha creato ogni tipo di mod per il titolo.

Il capolavoro per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon, offre già di suo una grande libertà ai giocatori, e con le mod diventa ancora più ampia.

Certo non si può giocare in prima persona in Breath of the Wild, ma è ovviamente una mod ad aver permesso ad un giocatore di provare questa nuova esperienza.

Si può volare però, in una serie di modi più o meno normali. O anche più astrusi, come quello impiegato da questo giocatore che ha volato per tutta la mappa.

Come sapete grazie al dono di Revali, che viene regalato dal Campione a Link dopo aver liberato il suo Colosso, i giocatori possono spiccare il volo con la paravela per un periodo limitato.

Secondo qualcuno questo dono non è abbastanza e, come riporta Eurogamer.net, con una mod ne è stata creata una versione decisamente migliore.

La mod proviene da sofiaharley ed è chiamata Flying Rune, o Cyclos. È fondamentalmente una versione migliorata in tutto e per tutto del dono di Revali, che genera una corrente d’aria ogni volta viene attivata.

E non solo, perché si può continuare a volare deliberatamente per un lungo periodo proprio come se Link avesse le ali.

Ecco una prova del funzionamento della runa Cyclos:

Come vedete, Link non ha più bisogno del dono di Revali per volare in giro, perché la mod in questione lo rende un membro mancato del popolo dei Rito.

