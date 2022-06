Un nuovo glitch di Zelda Breath of the Wild farà la gioia di molti giocatori

I giocatori amano molto The Legend of Zelda Breath of the Wild, sebbene il titolo Nintendo non è esente da bug e glitch (pur essendo un Capolavoro vero).

Il gioco per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon, ha infatti dalla sua una community di giocatori molto attenta e appassionata.

Dopo che infatti si è provato a farci vivere il gioco in soggettiva, altre chicche sono emerse nel corso dei mesi per i fan del titolo della Grande N.

Quindi, dopo anche un DLC realizzato dai fan e per i fan, qualcuno è incappato in un glitch dell’avventura di Link decisamente singolare.

Come riportato anche da GamesRadar, un nuovo glitch di Breath of the Wild permette ai giocatori di duplicare gli slot degli oggetti e di portarli con sé in un nuovo file di salvataggio (sì, anche l’Arco di Luce).

Come condiviso dal canale YouTube Gaming Reinvented, esiste infatti un modo decisamente poco ortodosso per duplicare gli slot degli oggetti e trasferirli in nuovi file di salvataggio.

Nel video, non solo vediamo il glitch in azione, ma scopriamo anche esattamente come poter fare il tutto da soli, senza chissà quale impegno.

Come viene spiegato nel video, si tratta di un glitch davvero atipico: tutto ciò che i giocatori devono fare è sovraccaricare il numero di frecce presenti nel gioco equipaggiando un arco a più colpi, puntando una freccia e lasciando cadere l’arco, ripetendo poi la sequenza fino a quando il glitch non entra in funzione.

Del resto, da che mondo è mondo, Breath of the Wild ha dimostrato in più occasioni di avere una cura per i dettagli realmente impressionante.

Ma non solo: Nintendo Switch Online sta attualmente celebrando l’open world di Zelda con tanti nuovi bonus gratis per il vostro profilo: approfittatene finché è possibile, non ve ne pentirete.