Breath of the Wild 2 potrebbe svelare presto il suo nome reale, c’è una data

Mentre tutti i fan Nintendo stanno aspettando “quel” capitolo della saga, pare proprio che un prossimo Nintendo Direct possa svelare due nuovi The Legend of Zelda per Switch, oltre ad una sorpresa per Breath of the Wild 2.

Il misterioso sequel del capolavoro per Nintendo Switch (lo trovate sempre su Amazon) che si sta facendo attendere.

Un videogioco così atteso che anche le IA hanno sciolto il loro cuore, creandosi il “proprio” Breath of the Wild 2 con le loro capacità.

Ma mentre contiamo i giorni dalla sua uscita, pare che i fan di The Legend of Zelda potrebbero avere una grande sorpresa a breve, come era trapelato pochi giorni fa.

Pare proprio che settembre sarà il mese di un nuovo Nintendo Direct, come qualcuno aveva lasciato intendere di recente.

Jeff Grubb, importante e ormai rinomato giornalista di Venture Beat, aveva dichiarato che il prossimo Direct potrebbe essere trasmesso nella settimana del 12 settembre.

Il giornalista torna a parlare dell’indiscrezione e, come riporta Nintendo Life, non ci saranno solo gli annunci dei porting di due vecchi Zelda tra i suoi contenuti.

Grubb ha elaborato il suo commento originale, ribadendo ciò che ha sentito dalle sue fonti. Il prossimo Direct avrà molti contenuti a tema Zelda, a quanto pare:

«Non so quali siano i loro piani esatti ma sospetto, e mi è stato suggerito, che quello che accadrà è che probabilmente otterremo il nome di Breath of the Wild 2 e anche i port delle versioni Wii U in HD di Wind Waker e Twilight Princess.»

Ma non è tutto, perché Grubb si è lasciato andare anche ad un’altra speculazione frutto delle sue conoscenze.

Secondo il giornalista, il prossimo Direct potrebbe prevedere l’annuncio della vociferata remastered di Metroid Prime, così come l’annuncio a sorpresa di It Takes Two per Nintendo Switch.

Non è la prima volta, effettivamente, che si parla del ritorno di Metroid Prime in una nuova versione su Switch, e forse è davvero la volta buona.

Per quanto riguarda It Takes Two, che è costato molto (letteralmente) al suo creatore, è la prima volta che si sente una speculazione del genere, e a questo punto non ci resta che attendere.