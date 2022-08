Nuovo Nintendo Direct in arrivo? Sbuca una data (ed è vicina)

Nintendo pare terrà un Direct durante l’ormai prossimo mese di settembre di quest’anno, un evento atto a mostrare le novità in arrivo su Switch.

Dopo l’evento interamente dedicato a Xenoblade Chronicles 3 (preordinabile su Amazon a ottimo prezzo) e quello su Splatoon 3, il nuovo Direct mostrerà alcuni dei giochi in uscita entro la fine dell’anno.

Quello di agosto ha visto infatti protagonista il nuovo splattatutto della Grande N, mostrando un bel po’ di novità del gioco in questione.

Ora, però, come riportato anche da My Nintendo News, il prossimo Direct spazierà ulteriormente, andando a toccare più di un singolo gioco.

Jeff Grubb, importante e ormai rinomato giornalista di Venture Beat, ha infatti dichiarato che la prossima presentazione Nintendo Direct andrà in onda durante la settimana del 12 settembre.

La presentazione di un Direct a settembre non è una novità, in quanto in genere in questo periodo dell’anno viene presentata per illustrare i giochi in arrivo entro le vacanze natalizie.

Tra questi, figurano Bayonetta 3 – il nuovo e attesissimo action game di PlatinumGames – e Pokémon Scarlatto e Violetto – nuova accoppiata di giochi dedicati ai mostriciattoli collezionabili di Game Freak – due big in uscita proprio entro la fine del 2022.

Nintendo non ha ancora ufficializzato il Direct per settembre, ma considerando l’affidabilità del buon Jeff, non ci stupiremmo se ciò avverrà nei prossimi giorni. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

