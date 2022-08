Breath of the Wild 2 è atteso anche dalle IA, che intanto se lo creano

L’hype per The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è così alto che anche le intelligenze artificiali non vedono l’ora di giocarci, a quanto pare.

Il sequel del capolavoro per Nintendo Switch si sta facendo attendere soprattutto nel silenzio più totale.

È passato tantissimo tempo da quando il suo precedessore è uscito su Switch, talmente tanto da essere diventato un record a modo suo.

Speravamo di vederlo nel 2022 ma Nintendo, con poca sorpresa visto il silenzio trascorso tra le pochissime volte in cui l’abbiamo visto, lo ha rinviato ufficialmente al 2023.

Tutti noi stiamo cercando di immaginarci come possa essere il gioco, partendo solo dall’ultimo trailer che abbiamo visto (questo qua).

I fan stanno facendo teorie di ogni tipo, immaginando come possa essere il ritorno di Link nelle lande di Hyrule che inizierà in un periodo non meglio precisato del 2023

Ma non sono unicamente i giocatori umani ad attendere Breath of the Wild 2 perché, come abbiamo scoperto su Reddit, anche le IA sono talmente in hype da crearselo da sole per ingannare l’attesa.

Le IA sono in grado di compiere miracoli anche dal punto di vista delle illustrazioni, e come potete vedere qui sopra anche Breath of the Wild 2 è stato immaginato in maniera molto credibile.

Certo l’impatto non è identico, così come lo stile non è quello adottato da Nintendo, ma ad una prima occhiata possono davvero essere scambiate per delle concept art ufficiali.

Se le IA si possono creare Breath of the Wild 2, noi dobbiamo accontentarci, invece, di quelle pochissime informazioni che sono trapelate in questi mesi anche per via di alcuni doppiatori.

Il prossimo lavoro dell'intelligenza artificiale potrebbe essere ancora migliore forse.