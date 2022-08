Zelda, i fan potrebbero avere una doppia sorpresa molto presto

In queste ore si è iniziato a vociferare con una certa insistenza che Nintendo terrà un Direct durante l’ormai prossimo mese di settembre di quest’anno, ormai alle porte, e che questi potrebbe riservare una sorpresa ai fan di Zelda.

Dopo l’evento dedicato a Xenoblade Chronicles 3 (preordinabile su Amazon a prezzo bomba) e quello su Splatoon 3, è ora il turno delle novità di fine anno.

Stando a quanto reso noto, infatti, il prossimo Direct potrebbe spaziare ulteriormente, andando a toccare più di un singolo gioco.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, potrebbe darsi che in occasione dell’evento di settembre si terrà finalmente uno degli annunci che gli appassionati della saga di Zelda aspettano da tempo.

Fonti affidabili riferiscono infatti che a settembre si terrà un Nintendo Direct e che, in quell’occasione, verranno annunciate le versioni per Switch di due giochi classici della saga di Zelda.

Questo, perlomeno, stando ai giornalisti Mike Minotti e Jeff Grubb, intervenuti nel loro podcast Last of the Nintendogs.

«Ci stiamo impegnando: ci sarà un Nintendo Direct a settembre», ha detto Minotti, il quale ha aggiunto che «l’unica cosa di cui siamo molto, molto sicuri è che durante il Direct verranno annunciati i porting di Wind Waker e Twilight Princess per Switch».

Le fonti di Grubb affermano che il Direct dovrebbe tenersi la settimana del 12 settembre, anche se non al momento mancano tutte le conferme ufficiali del caso.

Già a maggio Grubb aveva risposto alla domanda di un ascoltatore sul suo canale YouTube, esprimendo la sua fiducia nel fatto che Nintendo avrebbe rilasciato a breve un Double Pack su Switch contenente sia Wind Waker che Twilight Princess.

Restando in attesa di novità da parte della Grande N, nel nostro recap vi abbiamo anticipato tutto quello che sappiamo sul prossimo Zelda Breath of the Wild 2, ancora senza titolo ufficiale.

Ma non solo: durante la giornata di oggi Nintendo ha deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento ‘invisibile’ per Switch (tanto che in molti ci sono rimasti di sasso).