Metroid Prime potrebbe tornare su Nintendo Switch, con una novità

Metroid Prime è una di quelle saghe che i fan di Nintendo ricordano con grande affetto, soprattutto dopo l’annuncio del quarto capitolo rimasto in sospeso.

La serie non è ancora tornata su Nintendo Switch (che trovate su Amazon) in alcun modo, ma le cose potrebbero cambiare a breve.

C’è stato Metroid Dread in compenso, che si è rivelato un piccolo gioiello e anche un successo per Nintendo.

Mentre di Metroid Prime 4, annunciato poco più di cinque anni fa, ancora non si è saputo più nulla dopo il reset di qualche anno fa.

Qualcosa pare che si possa muovere presto, stando al ben informato Jeff Grubb le cui dichiarazioni sono state riportate da Gamespot.

Si è parlato molte volte del fatto che la saga potesse tornare per intero su Switch in qualche modo, tra collezioni, remaster o addirittura remake.

Più di recente c’erano delle voci per cui Retro Studios starebbe lavorando anche ad un remake o remaster del primo capitolo, insieme a Metroid Prime 4.

Durante l’ultima live del suo programma mattutino, Jeff Grubb ha effettivamente confermato queste voci:

«Un remake o un remaster di Metroid Prime era qualcosa che ho sentito fosse in lavorazione. Hanno delle cose… che stanno facendo con quel gioco. Ora mi è stato detto che i loro piani sono di pubblicare quel gioco durante le vacanze di fine anno. Quasi sicuramente per allinearsi con il 20esimo anniversario della serie a novembre. Quindi, cioè… sta succedendo, e devono dirci quando è la data di uscita.»

Effettivamente Nintendo ha piazzato un nuovo Direct proprio per domani, e potrebbe essere un ottima occasione per lanciare questo eventuale remake/remaster per la fine dell’anno. Insieme, magari a degli aggiornamenti su Metroid Prime 4.

Questa conferma di Jeff Grubb è molto vicina a dei rumor dello scorso settembre, tra l’altro, che volevano la trilogia di Metroid Prime, o addirittura solo il primo capitolo, lanciati a prezzo pieno su Switch.