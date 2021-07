Bluepoint e PlayStation, l’accordo è chiuso? Ecco quando potremmo scoprirlo

Lo scorso 29 giugno, PlayStation Studios ha confermato l’acquisizione del team di sviluppo Housemarque.

Lo sviluppatore del fantastico Returnal, disponibile in esclusiva su console PS5 da diverse settimane, sarebbe però solo uno dei team su cui Sony ha messo gli occhi.

Il primo luglio è stato infatti anche il turno di Nixxes Software, studio olandese che ha contribuito di recente allo sviluppo di Marvel’s Avengers, ora parte della famiglia PlayStation.

Stando però ad alcune voci davvero insistenti, pare che a breve possa esserci un terzo annuncio alle porte, relativo a un’acquisizione realmente importante.

Bluepoint Games, autori del notevole remake di Demon’s Souls uscito al lancio di PlayStation 5, starebbero infatti per diventare parte di PlayStation Studios.

Nonostante tutto sia partito da un tweet “errato”, continuano infatti ad arrivare conferme circa il fatto che l’annuncio verrà in ogni caso ufficializzato molto presto, forse già questo mese.

Secondo l’insider piuttosto affidabile Shpeshal Nick/Ed, Bluepoint sarebbe infatti già stata acquisita e l’annuncio verrà dato al prossimo State of Play.

Voci sul fatto che Sony starebbe pianificando uno show proprio per questa settimana, presumibilmente per l’8 luglio, si sono rincorse a più riprese.

Purtroppo, però, al momento nulla è stato annunciato ufficialmente, quindi anche stavolta si tratta solo di indiscrezioni.

Vero anche che, seguendo il classico «non c’è due senza tre», non sorprenderebbe che Bluepoint possa presto affiancare Housemarque e Nixxes.

