PlayStation Plus, ultimo giorno per scaricare tre giochi gratis

PlayStation Plus è il popolare servizio in abbonamento di Sony che consente di avere accesso ogni mese a diversi giochi gratis su PS5 e PS4.

Su PS Plus domani arriveranno gli attesi giochi gratuiti di luglio: di conseguenza, oggi è l’ultimo giorno che gli utenti hanno a disposizione per riscattare i tre titoli gratuiti del mese di giugno.

I titoli riscattabili gratuitamente dagli utenti a partire da domani saranno tre: sarà anche disponibile una versione next-gen di un apprezzato gioco fin dal day one.

Inoltre, in attesa dell’arrivo dei nuovi giochi, sono disponibili per gli abbonati ulteriori bonus gratuiti a sorpresa già da adesso.

Oggi è l'ultimo giorno per scaricare i giochi PlayStation Plus di giugno.

Ricordiamo che le selezioni gratuite di giugno includono Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown e Star Wars Squadrons su PS4, mentre gli utenti PS5 hanno diritto anche al riscatto senza costi aggiuntivi di Operation Tango.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown è l’edizione definitiva dell’ultimo capitolo della saga picchiaduro pubblicata da SEGA ed è stato reso disponibile fin dal day one sia su PlayStation Plus che su PS Now.

A differenza degli altri due prodotti in questa selezione, il quinto capitolo di Virtua Fighter rimarrà a disposizione per un altro mese: sarà rimosso dalla selezione PlayStation Plus il 3 agosto 2021.

Star Wars Squadrons è ambientato nella popolare serie ideata da George Lucas e ci metterà nei panni dei piloti delle navi spaziali, permettendoci di affrontare spettacolari combattimenti stellari in prima persona.

Operation Tango è invece un’avventura di spionaggio disponibile esclusivamente in multigiocatore cooperativo: dovrete interpretare agenti o hacker impegnati a collaborare per debellare una minaccia hi-tech a livello mondiale.

Oggi lunedì 5 luglio 2021 è dunque l’ultima giornata a vostra disposizione per poter scaricare questi due titoli, dato che domani arriveranno le selezioni di PlayStation Plus del prossimo mese: nel caso non abbiate ancora riscattato i vostri regali, vi suggeriamo di non perdere l’occasione cliccando qui.

Nonostante i tanti benefici di PlayStation Plus, gli utenti nelle ultime ore hanno avuto modo di lamentarsi di una mancanza rispetto agli utenti Xbox: spesso le versioni riscattate con il servizio non sono idonee per l’upgrade gratuito next-gen.

L’ultimo caso, dopo quello clamoroso scoppiato con Final Fantasy VII Remake, è relativo a Greedfall, che ha dimostrato nuovamente come PlayStation Plus abbia un problema con gli upgrade da PS4 a PS5.

Ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco ci hanno pensato anche gli utenti brasiliani, che hanno avuto modo anch’essi di contestare il servizio a causa di alcuni aumenti di prezzo.