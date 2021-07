PlayStation Plus, “nuovo” rivale in arrivo? Nintendo è al lavoro

PlayStation Plus potrebbe presto avere un “nuovo” rivale, e questo potrebbe provenire dal rilancio sui servizi di Nintendo.

La casa di Switch Lite sta pensando a modi per rendere più appetibile il suo Nintendo Switch Online, al momento rimasto molto dietro rispetto ai servizi online dei concorrenti.

Mentre all’orizzonte si affaccia il nuovo modello Switch Pro, la casa giapponese sta pensando a nuove formule per il suo servizio di punta.

Una strategia, quella del gigante nipponico, che non si muove ormai soltanto attraverso i videogiochi ma copre tutti i rami dell’intrattenimento.

A parlarne è stato Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, durante una riunione con gli azionisti e gli analisti.

Prima di tutto, Furukawa ha precisato che la situazione di NSO è già piuttosto soddisfacente, con ben 26 milioni di abbonati al servizio (al settembre 2020).

«È importante non solo aumentare il numero dei nuovi membri, ma anche incoraggiare i membri esistenti a continuare ad usare il servizio», ha spiegato il presidente.

«Quindi, stiamo lavorando sull’aumento dell’appeal del servizio per far sì che sia ancora più divertente e comodo da giocare con Nintendo Switch».

È difficile dire se nel mirino stia venendo messo proprio PlayStation Plus, attualmente il top dei servizi in abbonamento per console.

Attualmente, il servizio di Sony offre tre giochi al mese per PS5 e PS4, oltre al multiplayer online e i salvataggi cloud.

Nintendo Switch Online, invece, si concentra su titoli (introdotti su una base irregolare) per NES e SNES oltre ai salvataggi cloud e al multigiocatore.

Tuttavia, la strada sembra già tracciata, con prove di giochi gratuite che vengono fornite con una frequenza crescente, tra le altre cose.

Grande interesse suscitano anche iniziative a tempo limitato, come l’ultimo gioco in stile battle royale per celebrare l’anniversario di Super Mario.

Questo focus, evidentemente, non sta distraendo in maniera particolare la Grande N: a dimostrarlo è la lineup di Switch per il 2021.