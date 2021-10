Bloodborne su PC esiste ed è pronto, arrivano nuove conferme

Quello di Bloodborne in arrivo su PC è un rumor che si rincorre da veramente tanto tempo, e stavolta arrivano delle nuove conferme.

Il titolo è ancora una delle esclusive più forti di PlayStation 4, una delle ultime a non essere ancora sbarcate nel mondo del PC gaming.

Insieme all’arrivo del titolo From Software su PC, da tempo si parla anche di una versione PS5 e di un sequel di Bloodborne, con voci che si fanno sempre più insistenti.

Il tutto mentre a brevissimo rivedremo Elden Ring, in occasione di un evento speciale che PlayStation ha preparato e in cui il nuovo titolo di From Software sarà protagonista.

Ma quindi Bloodborne arriva davvero su PC? Questa domanda ce la stiamo facendo tutti da molto tempo ormai, e la nuova fonte rivela che il porting su PC non solo esiste, ma sarebbe anche completo.

A rimbalzare l’informazione è Wccftech, che riporta dichiarazioni di un insider le cui fonti rivelano il fatto che la versione PC di Bloodborne sia stata completata.

Durante l’ultimo episodio di XboxEra Podcast, l’insider Shpeshal Nick ha parlato proprio di questa vicenda, specificando come abbia trovato più di una conferma di questa cosa.

E non solo, perché stando sempre alle stesse fonti, oltre alla versione PC è stata confermata l’esistenza di una versione rimasterizzata, nonché di un sequel ad opera di Bluepoint Games.

Informazione che sarebbe stata svelata privatamente già da un po’, e le prove di queste versioni di Bloodborne sarebbero state fornite ancora prima della diffusione dei primi rumor sulle stesse.

Continuano ad arrivare conferme, quindi, di come Sony abbia intenzione di rivitalizzare il franchise di Bloodborne tra riedizioni e sequel.

Nel frattempo c’è chi ha preso i boss finali di Bloodborne e Dark Souls III per farli scontrare, secondo voi chi vince?

Mentre, per i fan dell’opera horror di From Software, l’orologio ufficiale di Bloodborne è un pezzo veramente speciale.

Parlando invece di rumor, ma soprattutto leak, è emerso recentemente un brevissimo video di gameplay di Elden Ring, piccolo ma intenso.