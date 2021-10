Elden Ring, breve video gameplay finisce online e mostra il gioco da vicino

Elden Ring è ormai un grande oggetto del desiderio tra i giocatori e, a quanto pare, è anche protagonista di una serie praticamente infinita di leak.

Se già parecchi mesi fa erano emersi anzitempo alcuni brevissimi video dai lavori in corso sul gioco, ora sta circolando per il web, rilanciato da ResetEra, dal giornalista Jeff Grubb e dai colleghi di IGN USA, un breve video gameplay che si direbbe provenire dalla versione Xbox One X del gioco, come sottolineato proprio da Grubb.

Alleged Elden Ring footage from xbox One. pic.twitter.com/uaGbogXBrB — Jeff Grubb (@JeffGrubb) October 16, 2021

Il video arriva a poche ore dalla presenza del gioco all’evento giapponese Play! Play! Play!, dove avevamo potuto vedere alcune nuove immagini.

Nell’attesa di scoprire se Elden Ring sarà protagonista ai The Game Awards di dicembre, questa volta il video che dura qualcosa in meno di trenta secondi si concentra su una fase di esplorazione.

A colpire in particolare è la presenza del salto, che conferma l’accento sulla verticalità nelle meccaniche di gameplay.

I giocatori non si sono lasciati sfuggire nemmeno la presenza della bussola in alto nell’interfaccia, che dovrebbe aiutare a orientarsi nel vasto open world promesso da From Software, e che ricorda un po’ quella in stile The Elder Scrolls.

Considerando che, in precedenza, era stata anticipata anche la presenza di una mappa con tanto di segnalini per non perdere l’orientamento, si direbbe che sia evidente come l’esplorazione sia proprio un perno centrale del gioco, con però l’intento di non abbandonarvi completamente a voi stessi ma di aiutarvi a prendere dei punti di riferimento per sapere come muovervi tra le diverse regioni.

Oltretutto, i giocatori avranno anche la possibilità di approfittare del viaggio rapido, per scoprire in lungo e in largo tutti i segreti nascosti nell’Interregno immaginato in collaborazione con George R. R. Martin, che però non ha firmato la storia del gioco, ma solo la lore.

Per tutti gli ulteriori (tanti) dettagli che già conosciamo su esplorazione, mondo di gioco, sistema di combattimento e soprattutto livello di difficoltà — sempre molto chiacchierato quando si tratta di giochi a firma Miyazaki come Elden Ring — vi raccomandiamo il nostro articolo che fa il punto sull’opera.