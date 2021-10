Elden Ring è mozzafiato nelle nuove immagini dall’evento PlayStation

Elden Ring è, con ogni probabilità, uno dei videogiochi più attesi in assoluto per il 2022, che sappiamo essere ricchissimo di appuntamenti.

La prossima fatica di Hidetaka Miyazaki, che promette di differenziarsi da quelle passate e che proporrà una mappa ampia, ricca e impreziosita anche dalla possibilità di scegliere liberamente in che ordine proseguire il proprio viaggio e le proprie esplorazioni, era stata annunciata come protagonista dell’evento Play! Play! Play! in Giappone e così è stato.

Durante la presentazione organizzata da PlayStation Japan, dove c’è stato spazio per diversi videogiochi, c’è stata anche l’occasione per vedere da vicino Elden Ring, protagonista con due nuove immagini. Le potete vedere di seguito.

La prima nuova immagine di Elden Ring

Gli screenshot in questione, segnalati da Nibel, ci confermano la grande eterogeneità di scenari che il gioco vuole proporre: rispetto agli anfratti perlopiù cupi delle opere precedenti, infatti, Elden Ring promette un forte accento sulle fasi esplorative, con tanto di possibilità di spostarsi a cavallo e una maggiore verticalità.

Questo non significa che non avremo a che fare con creature orribili pronte a farci la festa, come mostra bene e da vicino la seconda immagine – che a noi fa anche un po’ pensare ai vibe da un capolavoro come Shadow of the Colossus.

L’altra immagine, invece, pone l’accento sulla direzione artistica e l’uso delle luci e del colore: la palette è estremamente più vivace di quelle a cui ci siamo abituati da Miyazaki e compagni e anche in questo caso cresce la curiosità per scoprire, da vicinissimo, quanto vario e originale sarà il mondo di Elden Ring rispetto ai giochi passati.

Notare l'uso dei punti di luce e la palette dei colori

Vi ricordiamo che il gioco, pubblicato da Bandai Namco e sviluppato da From Software, vanterà una lore scritta da George R. R. Martin, celebre autore di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, da cui la serie HBO di enorme successo Game of Thrones.

Il coinvolgimento dello scrittore, tuttavia, non riguarda gli eventi del gioco in sé, affidati ancora una volta a Miyazaki, ma si limita alla creazione dell’universo del titolo e delle sue leggende.

Nei giorni scorsi, il publisher aveva anche sottolineato la volontà di raggiungere un pubblico più ampio di quello di Dark Souls: che significhi che l’esperienza sarà sensibilmente più scalabile, in termini di difficoltà, rispetto alle recenti uscite di From Software? E, a proposito di difficoltà, avete già letto la nostra riflessione dopo che David Jaffe ha deciso di defenestrare Metroid Dread?