Bloodborne su PS5 e sequel in arrivo? Spunta un rumor affidabile

Il successo di Bloodborne ha portato tutta la community a chiederne subito un seguito, o un porting per PS5, ma From Software è stata sempre non ricettiva al riguardo.

Ora che Elden Ring è il gioco di From di cui tutti dobbiamo parlare, i tempi sembrano decisamente non adatti per tornare a Yarnham.

Non aiutano neanche le grandi produzioni cinese che tentano di rievocare le atmosfere del titolo, come il recente action ispirato a Bloodborne di cui è stato pubblicato un trailer.

Il rumor del ritorno del titolo gotico, o addirittura di un sequel, circola di tanto in tanto, e in occasione di acquisizioni importanti come l’ultima di Sony ritornano in auge inevitabilmente.

Di recente, infatti, si è tornati a parlare di Bloodborne. Precisamente di una possibile rimasterizzazione per PlayStation 5, e addirittura di un sequel.

A rilanciare l’indiscrezione è Wccftech, dalla voce di Colin Moriarty su Twitter. La gola profonda, che ha dimostrato di essere affidabile anche in passato, ha specificatamente parlato proprio di Bluepoint al ritorno sull’IP di From Software.

I'm hearing through the grapevine Bluepoint may be on a journey to Yharnam. — Colin Moriarty (@notaxation) October 4, 2021

Moriarty aveva già anticipato in passato il reveal di Marvel’s Wolverine di Insomniac Games durante l’ultimo PlayStation Showcase, un annuncio venuto dal nulla la cui anticipazione garantisce affidabilità alla fonte.

Successivamente, come riportato da un utente su Reddit, Moriarty avrebbe approfondito la questione anche all’interno di un server Discord.

Secondo la fonte, Bluepoint sarebbe al lavoro sia sulla rimasterizzazione per PlayStation 5, sia su un eventuale sequel. Va detto che, durante l’annuncio dell’acquisizione, Bluepoint ha dichiarato che i suoi prossimi giochi sarebbero stati anche originali.

Avrebbe senso, effettivamente, rilanciare Bloodborne su PS5 e poi far continuare l’IP con un sequel. Non ci resta che attendere un annuncio da parte di Sony, che è proprietaria dei diritti sul gioco e spetta solo a lei deciderne il futuro.

Nel frattempo, possiamo aspettare l’arrivo di Elden Ring, che a quanto pare sarà addirittura più facile di Dark Souls.

Dopo Bluepoint, invece, Sony non sembra essere affatto intenzionata a fermarsi nell’acquisire nuovi studi di sviluppo.

Per i fan di Bloodborne, invece, rifatevi gli occhi con queste splendide concept art inedite.